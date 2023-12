Venezuela : Le Venezuela et le Guyana se rencontreront sans ingérence d'acteur extérieurs

Le Venezuela accueille avec bienveillance la proposition de réaliser une réunion de haut niveau avec le Guyana, le 14 décembre prochain à Saint-Vincent et les Grenadines à 10h, heure locale, pour préserver le souhait de maintenir l'Amérique latine et les Caraïbes, comme zone de paix, sans ingérence d'acteurs extérieurs.

Un communiqué de la chancellerie vénézuélienne révèle que cette réunion a été décidée par les deux pays au sein de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC).

Le texte révèle que le président Nicolas Maduro a discuté avec le président du Brésil,Luiz Inácio Lula da Silva, le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines qui est également le président tournant de la CEL AC, Ralph Gonsalves et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Gutierrez.

Sur le réseau social X, le chef de l'État Vénézuélien a écrit : « Bon samedi en famille, Venezuela ! Je suis en train d'activer la plus haute diplomatie bolivarienne de paix, toujours en défense des droits historiques du Venezuela. Une fois de plus, nous vaincrons le mensonge, les provocations et les menaces contre notre peuple. Notre patrie vaincra ! »

Les détails de cette réunion seront indiqués dans une lettre envoyée par Gonsalves au chef de l'État Vénézuélien et au président de la République Coopérative du Guyana, Irfaan Ali. Gonsalves l’a confirmé durant une conférence de presse qui a eu lieu ce samedi.

Maduro à eu des conversations téléphoniques avec Lula et Gonsalves. Le Venezuela a exprimé sa satisfaction et a accueilli cette convocation avec bienveillance et engagement.

En deux appels, la position historique sur les droits souverains indiscutables du Venezuela sur l’Esequibo guyanais ont été confirmés.

De plus, on a affirmé le caractère légitime et pacifique de la réclamation du Venezuela qui est restée strictement respectueuse des dispositions de l'accord de Genève de 1966 et des principes et des valeurs qui inspirent la diplomatie bolivarienne de paix.

Le président Maduro Moros a discuté avec Antonio Gutierrez qui s'est engagé à faire des efforts en faveur du dialogue direct entre les parties et a rappelé qu'il a toujours proposé ses bons offices pour résoudre cette controverse.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-guyana-reunion-celac-20231209-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/venezuela-le-venezuela-et-le-guyana-se-rencontreront-sans-ingerence-d-acteur-exterieurs.html