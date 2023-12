Venezuela : Les États-Unis libèrent Alex Saab

L'homme d'affaires avait été capturé par la police pour blanchiment d'argent présumé. Caracas et l'ONU ont affirmé que l'arrestation était illégale et irrégulière.

Le Gouvernement des Etats-Unis a accepté de libérer mercredi l'homme d'affaires colombien Alex Saab, un allié clé du président vénézuélien Nicolás Maduro, en échange de la libération de 10 Etasuniens et 20 Vénézuéliens détenus sur son territoire. Après avoir obtenu la grâce du président des Etats-Unis Joe Biden et avoir été libéré, Saab s'est rendu au Venezuela et a été reçu par Maduro au palais de Miraflores.

« Nous voulons nous assurer que nos compatriotes sont libérés. Nous nous concentrons également sur les prisonniers politiques au Venezuela et essayons de garantir leur libération », a déclaré le secrétaire d'État nord-américain Antony Blinken aux journalistes. « Nous avons beaucoup de travail en cours sur les deux fronts en ce moment. Nous espérons avoir de bonnes nouvelles à partager » a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la négociation, six syndicalistes vénézuéliens qui ont été arrêtés entre le 4 et le 7 juillet 2022 ont été libérés, a rapporté leur avocat, Eduardo Torres. Diverses organisations de la société civile ont précisé l'identité de tous sur le réseau social X. Il s'agit d'Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo et Reynaldo Cortés, qui avaient été condamnés en août dernier à 16 ans de prison pour les délits de conspiration et d’association de malfaiteurs.

Leonard Francis, connu sous le nom de « Fat Leonard », emprisonné au Venezuela et réclamé par la justice étasunienne pour avoir orchestré le plus grand scandale de corruption de l'histoire de la marine américaine a également été inclus dans l'échange. « Fat Leonard » sera extradé jeudi et doit arriver en Floride au cours de la journée, a rapporté un haut responsable du Gouvernement Biden.

Parmi les Etasuniens qui devraient être libérés lors de l'échange figurent deux ex-bérets verts, Luke Denman et Airan Berry, qui auraient été impliqués dans une tentative de renversement de Maduro en 2019 ainsi qu’Eyvin Hernandez, Jerrel Kenemore et Joseph Cristella, accusés d'être entrés dans le pays illégalement depuis la Colombie.

Alex Saab

En ce qui concerne le cas de Saab, celui-ci est arrivé à Miami en octobre 2021 après avoir été extradé du Cap-Vert. Il a été jugé pour une accusation de conspiration destinée à blanchir de l'argent. Le parquet étasunien l'accuse, ainsi que son partenaire, le fugitif colombien Álvaro Pulido, d’avoir transféré 350 000 000 de dollars obtenus illégalement au Venezuela pour les blanchir à travers les États-Unis.

Selon le parquet, Saab était un informateur de l'agence antidrogue des Etats-Unis. (DEA) et avait fourni des informations sur les pots-de-vin payés à des fonctionnaires vénézuéliens. Son arrestation et son extradition ont mis en colère le Gouvernement vénézuélien qui affirme que l'homme d'affaires exerçait la fonction d'envoyé spécial de Caracas au moment de son arrestation et que la justice étasunienne n'avait pas respecté son immunité diplomatique.

Un groupe de rapporteurs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a réclamé en septembre aux autorités nord-américaines la libération immédiate de Saab en invoquant des irrégularités présumées dans son arrestation. « En particulier, les informations que nous avons reçues indiquent qu'au moment exact de son arrestation, alors qu'il se trouvait à sa place à l'aéroport international Amílcar Cabral, il n'y avait pas d’alerte rouge d'Interpol et aucun mandat d'arrêt n'a été présenté. Au lieu de cela, les deux ont été émises postérieurement », indique le communiqué de l'ONU sur son site officiel.

Moins de tensions

L'accord Caracas-Washington se produit à un moment où la tension entre les deux pays a diminué au cours des derniers mois. Il y a aussi une certaine détente entre le président et l'opposition avec laquelle il a signé en octobre l'accord de la Barbade sur l'élection présidentielle de 2024.

Pour encourager le dialogue, Washington a partiellement levé les sanctions contre le pétrole, l'or et le gaz vénézuéliens, en soumettant cet assouplissement à deux conditions. Le Gouvernement vénézuélien devait mettre en place un processus destiné à lever les disqualifications politiques des opposants vénézuéliens et commencer à libérer les « personnes injustement arrêtées », c'est-à-dire aussi bien les Etasuniens que les prisonniers politiques vénézuéliens.

« Il semble que Maduro, jusqu'à présent, maintienne son engagement pour des élections libres. Nous avons un long chemin à parcourir, mais c'est bien jusqu'à présent », a déclaré le président des Etats-Unis Joe Biden lorsqu'il a été interrogé par la presse à Milwaukee à propos de l'échange de prisonniers.

