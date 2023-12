Venezuela : Les États-Unis soutiennent le Guyana dans le litige sur l’Esequibo

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a appelé le peuple en particulier la jeunesse à être en alerte face au plan de spoliation que cherche à matérialiser la droite internationale contre le territoire vénézuélien de l'Eséquibo guyanais après que le secrétaire d'État des États-Unis Anthony Blinken ait confirmé son soutien au Gouvernement du Guyana dans la controverse territoriale et ait affirmé que le la sentence arbitrale nul, et non avenue est le chemin à suivre.

« L'empire nord-américain, les restes de l'empire britannique, et la droite cherchent à nous dépouiller de notre terre, imaginez-vous que le secrétaire d'État (Anthony) Blinken, des États-Unis, est venu faire un discours contre le Venezuela, soutenir la sentence arbitrale de 1899 qu'ils ont imposée avec l'empire britannique, » a-t-il précisé.

Il a affirmé que cette trame est en train d'être tissée depuis différents fronts, et que ceux qui y participent sont les mêmes qui ont parié sur le coup d'Etat et l'installation d'un Gouvernement parallèle au Venezuela.

« Ivan Duque, Sébastien Piñera, Mario Benítez, entre autres, les mêmes qui ont cherché à nous envahir depuis Cucuta, les mêmes qui ont amené (Juan) Guaido, à Cucuta, les mêmes qui soutiennent les Lopez, les Borges, la Machado, les Capriles , les mêmes apparaissent avec un document en disant que l’ Esequibo guyanais appartient au Guyana et ne reconnaissent pas les droits du Venezuela, ne reconnaissent pas la décision du peuple. »

Il a signalé que l'objectif de ce plan n'est rien d'autre que de s'approprier un territoire qui possède de nombreuses richesses naturelles à des fins nettement capitalistes.

« Refermer ses serres, démembrer le pays en 20 petits petits morceaux et voler la richesse qui appartient aux Vénézuéliens qui sont la patrie de rien de moins que le grand Libérateur, Simon Bolívar, », a-t-il ajouté.

Il a souligné que le pouvoir populaire doit faire valoir sa volonté dans l'unité nationale pour défendre le mandat qui a été généré à partir des urnes et rejeter ceux qui soutiennent les transnationales comme Exxon Mobil.

Enfin, il a lancé un appel à s'activer sur tous les fronts pour arrêter l'action antipatriotique qui se développe dans notre pays à partir de certains secteurs de droite.

« J'appelle le peuple au combat, j'appelle le peuple à la plus haute morale, à la plus grande union, à la dénonciation publique, j'appelle notre peuple, surtout la jeunesse, parce que c'est à vous qu'appartient l’Esequibo Guyanais et toute la carte, » a-t-il déclaré.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/12/presidente-alerta-sobre-ataques-del-imperio-para-concretar-el-despojo-sobre-el-esequibo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/venezuela-les-etats-unis-soutiennent-le-guyana-dans-le-litige-sur-l-esequibo.html