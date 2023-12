Venezuela : Saab intègre la délégation du Gouvernement vénézuélien

Par Boyanovsky Bazán

Il a été emprisonné, 40 mois aux États-Unis, accusé d'être un «prête-nom» du président Maduro.

Après sa libération, le Gouvernement du Venezuela a annoncé que l'entrepreneur Alex Saab se joindrait en tant que membre plénipotentiaire à la table de dialogue organisée par le Mexique et installée à la Barbade avec la Plate-forme Unitaire d'opposition. On avait déjà proposé à Saab d'intégrer cette table avant son emprisonnement aux États-Unis, accusé de blanchiment d'argent et d'être un « prête-nom » du président président Nicolas Maduro.

À sa libération, dans le cadre d'un accord bilatéral qui inclut aussi l'échange de quelques 30 personnes, Saab a été reçu avec les honneurs à Caracas par Maduro. « Je veux souhaiter la bienvenue à cet homme courageux, patriote, qui a résisté 1280 jours, 40 mois, dans les conditions les plus contraires, les plus douloureuses d'enlèvement, de prisons immondes, de tortures physiques, de tortures psychologiques, de menaces. Après 1280, jours d'enlèvement, la vérité a triomphé, la justice a triomphé, », a dit Maduro après la réunion de mercredi.

L'annonce de son inclusion dans le dialogue a été fait par le président de l'Assemblée nationale, chef de la représentation du Gouvernement, Jeorge Rodriguez, qui a expliqué qu'il s'agit de « la même colonne vertébrale qui a surgi de la signature du mémorandum d'entente en août 2021 à Mexico. »

Rodriguez a indiqué que la femme de Saab, Camila Fabri, sera aussi membre de la délégation pour les conversations avec la Plate-forme Unitaire qui réunit presque toute l'opposition vénézuélienne et a proclamé comme candidate à la présidence la coordinatrice du parti Vente Venezuela, Maria Corina Machado. La dirigeante d'opposition ne fait pas partie de la table de négociations, bien qu'elle dise qu'elle est impliquée « pour contribuer à ce qu’on atteigne l'objectif d'élections libres, et que les intérêts des Vénézuéliens soient intégralement représentés, au-dessus de toute autre considération, » comme elle l'a écrit jeudi dans un communiqué.

La libération de Saab a eu lieu dans le cadre d'un rapprochement entre le Venezuela et les États-Unis parce que le Gouvernement de Joe Biden a besoin d'acheter du pétrole et à cause de l'échec de l'intervention organisée par son prédécesseur, Donald Trump. En échange de l'allégement de certaines sanctions économiques, Maduro s’est engagé aussi à promouvoir une ouverture démocratique et à discuter avec l’opposition.

Le Gouvernement Biden a exigé en échange que « avant la fin novembre » Caracas commence à libérer des centaines d'opposants qui étaient en prison et à lever les interdictions électorales qui pèsent sur des dizaines de dirigeants.

En effet, cet accord implique aussi la libération de 19 opposants en prison au Venezuela, parmi lesquels 6 syndicalistes et un capitaine de l'armée, selon des médias locaux.

Presque simultanément, la Maison Blanche a fait savoir que le président Joe Biden avait décidé de «gracier » Saab, en échange de 10 Étasuniens, en prison en territoire vénézuélien.

Le parquet des États-Unis accusait Saab et son associé, le Colombien Alvaro Pulido, d'avoir transféré au Venezuela 350 000 000 de dollars obtenus illégalement pour les blanchir grâce aux États-Unis.

