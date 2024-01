Amérique Latine: Le Guyana prend la présidence de la Communauté des Caraïbes

Georgetown, 1er janvier (Prensa Latina) Le Guyana a assumé aujourd’hui la présidence tournante de la Communauté des Caraïbes (Caricom), avec l’objectif de stimuler le développement et la prospérité régionale au cours de ses six mois de gestion.

Dans un message, le président guyanien, Irmaan Ali, a fait part de son engagement à œuvrer également pour la sécurité des pays de la région et à préserver le principe de paix.

Il a souligné la priorité qu’il accordera au soutien des efforts déployés par Haïti pour rétablir la stabilité et le calme, ainsi qu’à la promotion des programmes de nutrition et de lutte contre le changement climatique.



Il a également évoqué la recherche de nouveaux mécanismes permettant de concrétiser un marché et une économie uniques des Caraïbes avec une plus grande liberté de mouvement des personnes, des biens et des capitaux.



Il a annoncé que son pays organiserait en février prochain la 46e réunion de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Caricom pour poursuivre les activités commémoratives pour les 50 ans du bloc intégrationniste.



Ali a remplacé sa paire (sic!) dominicaine, Roosevelt Skerrit, qui a dirigé le bloc depuis le 1er juillet dernier.



Il dirigera en outre le bureau de la Conférence des chefs de gouvernement de la Caricom, qui détermine les orientations politiques du groupe, conclut des traités d’intérêt et établit des relations avec d’autres organisations internationales et pays du monde.

NOTE de Bolivar Infos

Ali a remplacé son pair dominicain Roosevelt Skerrit, et non pas « sa paire »

On écrit « pair » sans e le nom masculin qui désigne une personne qui exerce le même type d’activité. Pair n’a pas de féminin. De plus, Roosevelt Skerrit est un homme…

On écrit « paire » avec un e quand il désigne un couple de deux objets ou personnes qui sont semblables.

