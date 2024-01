Colombie : La paix totale ou la paix possible

Par Javier Orozco Peñaranda, Javier Arjona

Sans doute le Gouvernement de Gustavo Pétro a-t-il été très ambitieux en prétendant atteindre la paix totale en quatre ans. Le fait est que les dialogues pour la paix traversent une crise, le temps passe, et ce souhait ne se matérialise pas dans les régions.

Dans une réalité aussi complexe que celle de la Colombie, avancer vers la paix totale est un objectif impossible à atteindre qui demande des ajustements. Cela expliquerait les difficultés pour avancer et les changements dans l'équipe du Gouvernement, y compris le changement du commissaire de Paix, le camarade Danilo Rueda.

Le Gouvernement s'est montré prêt à prendre des décisions qui feraient avancer les dialogues avec les groupes armés et se montre compréhensif avec un mouvement social frappé par les assassinats sélectifs qui donnent son importance à l'urgence de faire taire les fusils sans cesser d'insister sur le fait que la paix surgira des changements structurels qui résoudront les vieux problèmes qui génèrent la violence, les inégalités, l'exclusion et l’impunité.

Mais cela demande du temps, la justice sociale ne se construit pas en quatre ans, et de plus, exige une société mobilisée, qui fasse avancer les ordres du jour de transformation malgré l'absence d'une majorité favorable au Congrès de la République.

Pendant ce temps, les ennemis de la paix ne cessent de tuer des dirigeants sociaux (188)) et les signataires des accords de paix (45, l'année dernière) et le nombre de massacres, 94, est très élevé. C’est très grave parce qu’on ne peut remplacer ces personnes du jour au lendemain et les assassins le savent.

Il n'est pas vrai que personne n'est irremplaçable. Au moins dans la lutte colombienne, il n'en est pas un ainsi. Les personnes qui en représentent d'autres en prenant la parole au milieu du danger sont indispensables pour tisser la participation, la démocratie locale et la paix, mais n’ont aucune garantie pour leur vie.

Elles exercent une autorité fugace, nécessaire et presque suicidaire. Et elle le savent.

D'où la pertinence humanitaire et internationaliste du renforcement des programmes internationaux de protection temporaire des dirigeants sociaux menacés d'assassinat, comme le programme des Asturies coordonné par Soldepaz Pachakuti avec 14 autres collectifs sociaux, et ceux qui ont vu le jour dans son sillage en Espagne, comme le programme basque, le programme catalan, le programme de Barcelone et le programme naissant de Burgos. D'autres programmes ont été réduits, comme ceux de Valence, d'Aragon et de Madrid.

Il semblerait que la politique de paix et la politique de sécurité humaine prennent des chemins différents. Dans les tables de dialogue pour la paix, d'importants cessez-le-feu sont signés mais ils ont peu d'impact en terme de plus grande sécurité pour les communautés et leurs dirigeants.

N'importe quel groupe armé a des sources de financement légales ou no parce que conserver des troupes en état de combattre coûte beaucoup d'argent, et il est évident que le Gouvernement du changement ne peut les financer avec de l'argent public pendant qu'ils discutent. Le monde va s'écrouler sur lui. La guérilla de l'ELN a signé un cessez-le -feu qui vient à échéance en février prochain et est invité par le Gouvernement à cesser d'enlever des civils pour se financer mais il est peu probable qu'ils acceptent de mourir de faim dans la montagne pendant qu'on discute du calendrier des réformes.

Avec les dissidences des FARC, l'un des obstacles est que le Gouvernement utilise la force militaire pour leur faire abandonner leur source de financement basée sur les revenus du trafic de coca et des mines illégales. Mais ce groupe n'est pas prêt à se laisser étrangler, il commet des délits pendant qu'il discute sous couvert d'un discours politique en lequel peu croient.

La paix avec les guérilla est à la croisée des chemins pour une solution difficile pour l'instant car ils comprennent qu'il n'y a pas de possibilité de victoire par la voie armée.

Avec les narco-paramilitaires, le Gouvernement discute, il intercepte des chargements de drogue et capture certains de ses chefs, mais les cartels les remplacent rapidement et continuent à étendre leur contrôle armé sur les territoires que les FARC ont abandonnés en soumettant les communautés par la terreur. Ce sont des populations martyrisées depuis l'époque belliqueuse d’Uribe qui est sont encore en vie par miracle et gardent l'espoir d’une paix qui continue à n’exister que sur le papier.

En plus de changer la représentation du Gouvernement aux tables de dialogue, il faudrait revoir la prétention d'atteindre la paix totale et consacrer ses efforts à travailler pour la paix possible.

Il y a des propositions en discussion dans ce sens comme celle que le Haut Commissaire pour la paix se concentre sur les dialogues avec les guérillas de l'ELN, de l'Etat Major Central, de la Seconde Marquetalia et de l'EPL, et que les processus de dialogue et de traduction en justice des groupes paramilitaires, des trafiquants de drogue et d'autres bandes criminelles soient gérés par les ministères de l'intérieur, de la justice et de la défense.

Il y a des propositions qui complètent l'objectif de revoir le but de paix totale et de redistribuer les tâches. Des thèmes techniques apparaissent dans les agendas, des conseils extérieurs, spécialisés et plus de participation réelle de la société.

Personne n'a dit qu'il serait difficile d'atteindre la paix en Colombie, bien que des minorités intoxiqué par la violence et des zizis et les élites, qui s'enrichissent par la guerre éternelle veuille que ce soit impossible.

Il faut apporter beaucoup d'obstination dans l'espoir de parvenir à la paix, en accompagnant la volonté du gouvernement, en s'accrochant à la résistance organisée des majorités sociales appelées à descendre dans la rue pour promouvoir les transformations qui serviront de base à la paix possible.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/09/colombia-la-paz-total-o-la-posible-paz/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/colombie-la-paix-totale-ou-la-paix-possible.html