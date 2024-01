Le Gouvernement de Colombie a annoncé vendredi qu'il appelait pour consultation son ambassadeur en Argentine, Camilo Romero « immédiatement », après que le président argentin, Javier Milei ait traité son homologue colombien Gustavo Petro de « communiste, assassin. »

La chancellerie a publié un communiqué qui condamne « énergiquement », la déclaration faite par Milei la veille dans l'émission de la journaliste Patricia Janiot.

Dans une série de questions rapide, j'la interroger sur plusieurs dirigeants mondiaux et le président argentin a qualifié Pétro de « communiste assassin qui a fui en Colombie. »

« Il porte atteinte à l'honneur du premier dirigeant, qui a été élu de manière démocratique et légitime, », à répondu le Gouvernement colombien.

« Les paroles du président Milei ignorent et blessent les profonds liens d'amitié, de compréhension de coopération qui ont uni historiquement la Colombie et l’Argentine et qui se sont renforcées pendant deux siècles, » a-t-il ajouté.

Romero, qui est ambassadeur de Colombie en Argentine depuis août 2023, a qualifié le président argentin, « d'hypocrite ».

« Alors qu'aujourd'hui, il demande à notre Gouvernement sa bienveillance pour son nouvel ambassadeur en Colombie, il traite le président Petro d'assassin, » a écrit le diplomate sur le réseau social X.

En outre, il a mentionné les « attaques » contre les chefs d'État du Brésil Luiz Ignacio Lula Da Silva et du Vatican, le pape François que Milei prévoit de rencontrer en février prochain.

Petro, dans un discours, a répondu indirectement à Milei en expliquant les différences entre communisme et socialisme et les objectifs de justice sociale de son Gouvernement.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/27/colombia-rechazo-por-declaraciones-de-milei-sobre-petro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/colombie-milei-traite-petro-de-communiste-assassin.html