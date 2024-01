Cuba: Le rôle des universités dans le développement du pays

Par María Josefina Arce

Les universités cubaines, dotées d'un grand potentiel scientifique et technologique, participent de plus en plus au développement socio-économique, une stratégie encouragée par le gouvernement pour contribuer au progrès de la nation et au bien-être de ses citoyens.

L'enquête 2023 a montré l'ampleur du chemin parcouru à cet égard. Selon les autorités du ministère de l'enseignement supérieur, les centres d'enseignement supérieur cubains ont participé à plus de 1 300 projets l'année dernière.

Les résultats ont été très satisfaisants dans les domaines prioritaires du pays tels que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la biomédecine, les politiques publiques, la transformation numérique et le développement local.

Précisément 400 de ces initiatives étaient directement liées aux progrès de diverses localités du pays.

Les initiatives liées à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, qui non seulement profitent aux habitants d'une localité donnée, mais contribuent également à la protection de l'environnement et s'inscrivent dans le cadre des plans du gouvernement visant à réduire considérablement la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, ont eu un grand impact.

Enseignants, chercheurs et étudiants ont également contribué à la formation des acteurs économiques locaux et à l'intégration de la population dans le travail communautaire.

Dans le contexte actuel, avec un blocus américain renforcé et une situation internationale complexe, il est impératif de renforcer le lien entre le secteur de la connaissance et la production de biens et de services, pour le progrès du pays.

Il est nécessaire que les différentes branches de la connaissance cherchent leurs propres solutions aux problèmes de chacun des territoires et fassent un meilleur usage de leur potentiel.

Le président cubain Miguel Díaz Canel a souligné le rôle que les universités sont appelées à jouer dans le développement national, car elles peuvent apporter beaucoup en termes de connaissances, de stratégies, de technologies et de processus d’innovation.

Pour l'année en cours, les centres d'enseignement supérieur s'engagent à continuer à promouvoir et à améliorer leurs liens avec les gouvernements locaux, les acteurs économiques et la communauté en général, afin d'apporter un soutien décisif au progrès du pays.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/345570-le-role-des-universites-cubaines-dans-le-developpement-du-pays