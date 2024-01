Cuba : Les ennemis de Miami cherchent à faire obstacle aux nouvelles mesures économiques

Les contre-révolutionnaires qui résident à Miami élaborent déjà des plans pour diriger leur offensive médiatique contre les actions annoncées par le Gouvernement cubain pour éliminer les distorsion et stimuler l’économie.

Lors d'une réunion à l'institut inter-américain pour la démocratie à laquelle ont participé les terroristes Orlando Gutiérrez Boronat, Tomás Regalado et le Parti Républicain à Cuba. Ils ont diffusé une série de mesures contre l’île dans un courrier qui a été découvert :

Fabriquer des éléments qui indiquent que les chefs, à Cuba, ne vivent pas la vie quotidienne des Cubains et favorisent le secteur privé. C'est le moment de commencer à associer de n'importe quelle manière des PME avec des dirigeants. Les influenceurs ont déjà démontré qu'associer une de ces PME à n'importe quel dirigeant est très facile.

–Nous devons profiter de ces mesures à court terme, des spécialistes de la FIU ont indiqué qu'à moyen terme, elles auront un impact macro-économique positif sur l'île. Nous n'avons de marge que maintenant pour en profiter. Plus important, ils nous ont garanti que pour cette année 2024, ils ne sortiront pas de la liste des terroristes.

–De Washington DC, on dit de profiter de cette situation maintenant. Ils considèrent que l'asphyxie économique fonctionne et il continueront à l'exercer à tous les niveaux et dans le monde entier.

Toutes les semaines, nous continuerons à nous rencontrer pour corriger le tir.

Dieu vous bénisse.

Tomas Regalado

13 janvier 2024.

Le jeudi 11 janvier 2024, INT democratic a écrit :

Bonjour collègues,

Nous terminons notre rencontre de cette semaine concernant les nouvelles mesures de stabilisation macro-économique de la tyrannie.

Il faut que tous les espaces de radio et de TV MARTI abordent les points suivants, le reste du mois :

–exploiter au maximum toutes les mesures annoncées, les manipuler et les amener au peuple et à notre communauté de manière déformée. On rappelle que si nous manipulons la famille cubaine de notre communauté, elle intoxiquera ses parents sur l'île de façon échelonnée.

–Manipuler le récit de la chute du niveau de vie à partir de ces mesures.

–Créer et manipuler des sondages concernant la mendicité à Cuba, surtout avec les retraités.

–Pas seulement manipuler le sujet de l'augmentation des prix du combustible. Il faut manipuler le sujet de la restructuration des pensions et du panier d’approvisionnement.

La contre-révolution à l'étranger ne cesse pas de vouloir détruire la révolution cubaine en utilisant des outils de contrôle cognitif et de guerre non conventionnelle contre le peuple cubain. Le terrorisme et les campagnes de discrédit sont devenus les méthodes principales qu'ils utilisent.

Nous ne nous laisserons pas tromper par ceux qui ne pensent qu'à leur propre bénéfice économique, par des laquais de la plus grande puissance impérialiste du monde dont l'objectif sera toujours de faire plaisir à leur maître et de garder leur bourse pleine.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/24/cuba-enemigos-desde-miami-pretenden-obstaculizar-las-nuevas-acciones-economicas-anunciadas-por-el-gobierno-cubano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/cuba-les-ennemis-de-miami-cherchent-a-faire-obstacle-aux-nouvelles-mesures-economiques.html