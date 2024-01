Cuba : Les loups qui cherchent à se faire passer pour d'innocents agneaux

Par Arthur González

L’arrestation, pendant les premiers jours de décembre 2023, d'un ancien diplomate yankee suspecté d'être un agent du renseignement cubain a déchaîné une campagne médiatique que la Maison Blanche cherche à stimuler pour ne pas exclure Cuba de la liste des pays qui patronnent le terrorisme dans le but de renforcer la guerre économique, commerciale et financière destinée à étrangler le peuple cubain.

L'objectif de cette guerre est de provoquer le désenchantement et le découragement de la population basés sur l'insatisfaction et les difficultés économiques pour qu'elle en rend responsable le Gouvernement et descende dans la rue.

Le coup est très fort pour le FBI, car selon l'information divulguée, l'ancien diplomate étasunien collaborait avec Cuba depuis 1981 sans avoir été découvert et en était venu à occuper des charges d'ambassadeur des États-Unis dans plusieurs pays bien que depuis plusieurs années, il ait été retraité du département d’État.

Rapidement, les membres du combe du congrès d'origine cubaine pour la Floride, Carlos Gimenez et Maria Elvira Salazar, ont déclaré :

« Les tentacules de la dictature criminelle de Cuba se sont déployées aux États-Unis. »

« La seule mission du régime de Cuba et de causer des dommages aux États-Unis. »

Des loups féroces de longue date, qui a présent se transforme en doux agneaux. Que ceux qui ne les connaissent pas les achètent.!

L'histoire des actions de la CIA et du FBI contre Cuba est bien longue et leur mission principale et de porter atteinte à la vie économique, politique et sociale de l'île pour renverser la Révolution.

Leurs actions montrent le caractère d'ingérence et l'absence de tout principe éthique, quelque chose qu’ils ne font pas seulement contre la révolution cubaine, mais dans le monde entier, y compris à leurs propres alliés, sans le moindre scrupule.

Par exemple, la chef du centre national de renseignements de l'Espagne a dénoncé il y a quelques jours l'arrestation fin septembre 2023, de deux officiers de cet organe de renseignement dont on a découvert qu'ils collaboraient avec la CIA en lui remettant des informations secrètes. Les Yankees ne respectent même pas leurs alliés, quelque chose de largement prouvé par les révélations de WikiLeaks.

Contre Cuba, la liste des espions recrutés pour travailler avec les services de renseignement yankee est très longue et les coups portés par la sécurité cubaine ont laissé les Yankees très mal, comme la dénonciation en 1987 de dizaines d'officiers de la CIA, sans que la presse américaine ne puisse publier une seule ligne du désastre, sur ordre du gouvernement qui se targue de la "liberté de la presse ».

En octobre 1959, Melvin Beck, chef de l'équipe Amérique latine de la division Union soviétique de la direction des plans de la CIA, arrive à La Havane avec un visa de tourisme. Sa mission principale était d'explorer la présence soviétique à Cuba et de se familiariser avec le pays, c'est pourquoi il a visité le Port de Cardenas à Matanzas pour vérifier et faire des photos de l'arrivée d'un bateau soviétique qui chargeait du sucre cubain à destination de l’URSS.

Les actes d'espionnage contre la révolution cubaine pour essayer de la renverser débutaient.

Sa troisième visite à La Havane a eu lieu le 24 mai 1960. Il avait été désigné comme diplomate en transit pour exécuter des tâches internes à l'ambassade des États-Unis à Cuba. La CIA avait décidé d’y placer un spécialiste des problèmes soviétiques qui pourrait rester à Cuba plus longtemps.

Son activité contre les soviétiques à Cuba, était soutenu par d'autres officiers de la CIA expérimenté qui opérer depuis l’ambassade comme l'attaché naval adjoint Phillip H. Klepak.

À partir d'une information non vérifiée disant qu'il existait probablement une ambassade d'Union soviétique à La Havane, en juillet, l'officier Beck a organisé une opération clandestine complexe destinée à installer des moyens d'écoute à distance modernes dans l'appartement de l'hôtel Rosita de l'époque dans lequel ils supposaient que le bureau de l'ambassadeur soviétique pouvait se trouver.

L'officier de la CIA Robert Donald Wiecha, attaché politique à l'ambassade yankee qui avait été à la tête du consulat à Santiago de Cuba l'assistait activement dans cette mission. Cet officier lui a facilité le contact avec l'un des espions cubains recrutés par la CIA, Alfredo Izaguirre de la Riva, petit neveu de l'ancien propriétaire de l'hôtel Rosita, qui était entré en contact avec Jacques Steward, un officier recruteur actif du bureau local. Lors de cette opération à cette opération a aussi participé, une secrétaire du bureau local de la CIA.

Dans son livre « Secret important », écrit des années plus tard, l’officier Beck raconte comment ont été installé les micros, une action pour laquelle la CIA a envoyé à Cuba deux officiers expérimentés de la division des Services Techniques du nom de Claude et Ralph qui ont installé deux micros et leurs deux transmetteurs sur le toit d'un salon du second étage de l’appartement.

Ces micros devaient opérer à distance à partir de l'appartement de l'espion cubain situé dans l’immeuble voisin, le Rio Mar.

Bien que les micros étaient étaient installés et leur fonctionnement vérifié, l'ambassade de l'URSS n'a jamais été située à l'hôtel Rosita.

Le 14 août 1960 l'officier de la CIA Robert L. Neet, accrédité également comme fonctionnaire en transit au consulat est arrivé à La Havane. Sa véritable mission était d'installer des micros à l'agence de presse chinoise SINJUA, situé à cette époque dans l'appartement 172 de l'immeuble du Retiro Médico, dans le Vedado.

L'officier de la CIA Robert Wiecha était à nouveau impliqué dans cet acte d'espionnage. Le bureau local louait trois appartements dans le même immeuble, l'un était occupé par Carolin O. Stacy, secrétaire administrative de l'ambassade, le second par la secrétaire économique, Marjorie A. Lennox, toutes deux collaboratrices de la CIA et le troisième était loué par Wiecha mais au nom de Mario Nordio, , citoyen étasunien d'origine italienne, propriétaire d'une salle de danse à La Havane, recruté par l'officier de la CIA pour donner une couverture et un soutien à l'opération d’espionnage.

Robert Neet, depuis son arrivée à Cuba, résider avec l'officier de la CIA, Melvin, Beck au country Club.

Pour cette opération complexe, la CIA avait envoyé sur l'île David Lemar Christ, chef de la branche des opérations audio de la division des Services Techniques de la CIA, fondateur de la branche de physique, appliquée de cette division, considéré comme un innovateur et un promoteur de la fabrication d'équipements électroniques transistorisés de dernière génération qui était soutenu par une équipe de spécialistes de la division des Services Techniques.

En 1956, Christ a travaillé pour la CIA au Japon, à Formose et en Corée. En 1957, à Berlin, en Uruguay, en argentine, au Chili et au Panama. En 1958, en Turquie, au Pakistan, en Grèce, en Allemagne et en Belgique. En 1959, en Angleterre et en Allemagne. Début 1960 au Mexique, et en mars de la même année, au Maroc, en Grèce et en Allemagne.

Pour ne pas révéler sa véritable identité, la CIA l'a envoyé à Cuba comme touriste sous le faux nom de Daniel, Lester Carswel, avec un permis de conduire de la ville de New York, un certificat de naissance de Pennsylvanie et des documents qui l’a accréditaient comme membre de la société des ingénieurs des États-Unis et de l’Association des officiers de réserve de l'armée de l’air.

Dans leur arrogance, ils ont sous-estimé les tout jeunes organes de la sécurité de Cuba et ont payé cher leur erreur.

Pour l'installation des micros, les techniciens yankees ont perforé l'étage inférieur de l'appartement occupé l'agence SINJUA. À la fin de l'installation, l'officier Wiecha a ordonné à Mario Nordio de s’installer dans l'appartement dans lequel se trouvaient les équipes d'enregistrement qui allaient se charger de remettre quotidiennement les enregistrements aux officiers du bureau local.

À la fin de l'opération, l'officier de la CIA Carswel/Christ s'est rendu aux États-Unis pour chercher les équipements nécessaires pour la seconde partie de l'opération et est retourné à Cuba avec les techniciens Eustace H. Danbrunt et Edmund Konrad Taransky, sous la façade d'ingénieurs civils. Mais leurs véritables identités étaient Thortón J. Anderson et Walter Szumisnky, de la division des Services Techniques de la CIA.

Robert Neet et Marjorie Lennox ont été libérés à cause de leur condition de diplomates mais le reste des individus qui avaient des visas de touristes a été arrêté, jugé et condamné.

Les officiers Neet, Lennox, Carolyn Stacy, Robert Wiecha et Melvin Beck, ont quitté rapidement le pays.

La CIA a essayé d'organiser sans résultat une opération de sauvetage grâce à la mafia Italo–nord-américaine, opération pour laquelle elle a offert jusqu'à 1 000 000 de dollars pour l'évasion des officiers prisonniers.

Comment les membres du congrès yankee Maria Elvira et Carlos Gimenez qualifieraient-ils cette ingérence de la CIA à Cuba ? Qui est réellement un danger? Cuba ne réalise pas de semblables actions illégales contre les États-Unis.

Il serait plus correct que la presse yankee, en particulier, celle de Miami, publie les opérations illégales menées à bien par la CIA à Cuba pour que les Etasuniens aient une conscience réelle de ce qu'ils font contre la Révolution, et qu'ils comprennent ainsi que les États-Unis sont ceux qui portent atteinte à la sécurité nationale de Cuba et non l'inverse, car comme dirait José Marti :

« Il faut qu'on sache la vérité sur les États-Unis dans notre Amérique. »

