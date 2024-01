Honduras: 2 années de mandat de Xiomara Castro

Par María Josefina Arce (RHC)

Xiomara Castro est sur le point d'achever ses deux années à la présidence du Honduras, au cours desquelles elle a dû faire face à de multiples défis compte tenu de la situation économique et sociale critique du pays, après plus d'une décennie de gouvernements néolibéraux.

De nombreuses dettes sont encore en suspens vis-à-vis des citoyens, mais les secteurs les plus vulnérables bénéficient également d'avantages tangibles. C'est le cas de la subvention à l'énergie dont bénéficient plus de 800 000 familles pauvres.

Grâce à des programmes tels que le réseau de solidarité, les plus défavorisés ont été atteints dans quelque 2 000 communautés à travers le pays. Ils ont reçu des transferts d'argent, des bourses pour les étudiants et des bons pour les personnes âgées et les handicapés.

Les travailleurs ruraux ont également reçu le soutien des autorités, avec des prêts accordés aux taux d'intérêt les plus bas, qui ont bénéficié à quelque 6 000 producteurs de céréales de base et généré 343 000 nouveaux emplois.

De même, plus de 450 000 producteurs agricoles ont reçu des semences et des engrais grâce au Bono Tecnológico.

Il convient également de souligner la construction et la réparation de routes publiques, ainsi que la réhabilitation de nombreuses écoles, qui avaient été abandonnées par les gouvernements précédents.

L'une des réussites de la présidence de Xiomara Castro est sans aucun doute d'avoir déclaré le Honduras pays exempt d'exploitation minière à ciel ouvert, une activité extrêmement nocive pour l’environnement.

Cette mesure a été soulignée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, qui a indiqué que le principe de justice climatique et la protection des ressources naturelles, de la santé publique et de l'accès à l'eau en tant que prérogative citoyenne avaient prévalu.

L'un des défis du gouvernement actuel est la lutte contre la corruption, un mal structurel dans ce pays d'Amérique centrale qui viole les droits de l'homme. Mais des mesures concrètes ont déjà été prises.

Les autorités et les Nations unies ont signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un mécanisme international, impartial, indépendant et autonome contre l'impunité et la corruption.

En décembre dernier, lors de sa soixante-dix-huitième session, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution mandatant le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, pour promouvoir la mise en place de la Commission internationale contre ces fléaux qui touchent le pays d'Amérique centrale.

De nombreux défis restent à relever pour Xiomara Castro, qui a même été la cible de campagnes médiatiques. Néanmoins, la première femme présidente du Honduras est claire sur sa priorité d'œuvrer pour le bien-être des Honduriens.

