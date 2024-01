International: L’empreinte de Fidel sur le Mouvement des pays non alignés

par María Josefina Arce

Le Mouvement des non-alignés (MNA), dont Cuba est membre fondateur, se réunit en Ouganda et le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, y a sans aucun doute laissé une empreinte profonde. Pour beaucoup, il a maintenu l'unité du bloc sous une nouvelle direction.

Cuba était le seul pays d'Amérique latine et des Caraïbes à être présent au premier sommet du mécanisme, qui s'est tenu en septembre 1961 à Belgrade, la capitale de la Yougoslavie de l'époque, et auquel ont participé près de 30 nations.

En raison de la forte défense par Cuba, sous la direction de Fidel, des droits des plus pauvres et des dépossédés du monde, notre pays a présidé le Mouvement des pays non alignés à deux reprises, de 1979 à 1983 et de 2006 à 2009.

Fidel a toujours insisté sur le fait que la lutte pour la paix, pour un ordre économique international plus juste et plus équitable et pour une solution aux problèmes du Sud devait être l'une des questions fondamentales du bloc.

Sous sa direction, La Havane devait accueillir le sixième sommet du mouvement des non-alignés en 1979. Dans ses discours, il insiste sur le rôle que le bloc doit assumer au niveau international.

Il a souligné la large participation à la réunion, qui, selon lui, témoignait de la vigueur, de la force et du prestige du Mouvement des pays non alignés.

Vingt-sept ans plus tard, la capitale cubaine accueillera à nouveau les pays membres du Mouvement des pays non alignés lors de son quatorzième sommet, signe supplémentaire de la reconnaissance de l'engagement de Cuba en faveur de la paix et du bien-être des peuples.

Le leader de la révolution cubaine a laissé un héritage considérable au mouvement des non-alignés. Les paroles qu'il a prononcées lors du quatrième sommet, en 1973, en Algérie, ont tracé la voie de l'unité nécessaire pour affronter l'impérialisme, le colonialisme et le racisme et pour lutter avec succès pour les aspirations des peuples à la justice et à la paix.

Combattant infatigable des causes justes, il a imprégné de son esprit, de son humanisme et de sa solidarité le Mouvement des non-alignés, qui avait en Fidel Castro un fidèle défenseur des opprimés

