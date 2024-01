International : Le Mouvement des Non Alignés se renforce sur la scène internationale

Une nouvelle période de travail débute à partir de ce samedi pour les membres du Mouvement des Pays Non Alignés (MNOAL). Après la clôture du XIXè sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement où la délégation cubaine était dirigée par le membre du bureau politique et vice-président de la république, Salvador Valdés Mesa.

En deux journées de travail, il y a eu un peu plus d'une centaine d'interventions et ce samedi, pendant la cérémonie de clôture, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a pris la parole et a centré son intervention sur la situation en Palestine tout en reconnaissant le rôle important du MNOAL aussi dans le cadre de l'ONU que sur la scène internationale.

Le président de l’Ouganda, Yoweri Museveni, a appelé à encourager et à étendre la solidarité et le commerce entre les membres du Mouvement, en mettant l'accent spécialement sur l'idée de considérer l'Afrique comme un espace d’opportunités économiques croissantes.

Plusieurs délégations ont mentionné Cuba et manifesté leur soutien total à la lutte contre le blocus imposé par le Gouvernement des États-Unis en exigeant, en outre, que Cuba soit exclue de la liste vicieuse des Etats qui soutiennent soi-disant le terrorisme.

« Cuba, comme toujours, la Cuba héroïque, est présente à ce sommet, », a déclaré le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph Gonsalves. Cuba a combattu, en terre africaine, a-t-il rappelé, elle est allée en Angola, à Quito Cuanavale et elle a vaincu les Sud-africains racistes. Et malgré tous ses sacrifices, Cuba continue à être bombardée de mesures coercitives unilatérales.

Il faut que le MNOAL intensifie sa solidarité avec Cuba et demande la levée du blocus contre cette magnifique île des Caraïbes, a-t-il souligné.

De manière générale, les principaux thèmes présents dans le débat ont été marqués par la situation actuelle du peuple palestinien pour lequel a été mis en évidence le consensus qui existe parmi les pays membres pour que le Mouvement insiste avec plus de force dans la sphère mondiale et qu'on obtienne un cessez-le-feu d'urgence.

L'accent a également été mis sur le rôle qui revient au Mouvement dans le domaine international en tant que porte-parole des positions des pays du Sud. Une inquiétude par rapport au retard concernant l'accomplissement des objectifs de développement soutenable et les effets croissants du changement climatique, a été exprimée et on a demandé l’élimination immédiate des mesures coercitives imposées à plusieurs nations.

Tous les membres ont été également également d'accord sur la nécessité urgente de réformer les Nations unies et les organismes internationaux, y compris l'architecture financières internationale.

« Ce sommet a été, définitivement, un sommet historique duquel sont né d'excellents accords. Obtenir leurs mise en place de façon cohérente et avec persistance est le grand défi que nous laisse ce rendez-vous pour atteindre les but que chacun de nous poursuit, » a déclaré le directeur des affaires multilatérales et du droit international de la chancellerie cubaine, Rodolfo Benítez Verson.

Les débats et les propositions faites par les différents pays sont une preuve évidente de l'engagement des membres du MNOAL envers le renforcement de l'unité du Mouvement en réussissant à obtenir des positions consensuelles communes sur les principaux thèmes du calendrier international.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/01/21/xix-cumbre-del-mnoal-fortalecio-papel-del-movimiento-en-el-escenario-internacional/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/international-le-mouvement-des-non-alignes-se-renforce-sur-la-scene-internationale.html