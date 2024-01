Venezuela: 18 militaires dégradés et expulsés de l’Armée

La Havane, 24 janvier, (RHC)- Le ministre de la Défense du Venezuela, le général Vladimir Padrino, a annoncé mardi que 18 militaires ont été dégradés et expulsés des Forces armées nationales bolivariennes (FANB).

Sur son compte X, le général Padrino a souligné qu'ils ont commis des actes qui vont "à l'encontre des principes républicains et démocratiques ».

"Nous serons énergiques et n'hésiterons pas à appliquer la loi aux traîtres", a-t-il souligné.

Dans un message transmis hier par le ministère vénézuélien de la Défense, M. Padrino a ratifié sa "loyauté absolue et son soutien inconditionnel" au président Nicolas Maduro face aux tentatives d'assassinat et aux actions terroristes visant à déstabiliser le pays qui ont été dénoncées publiquement.

Le ministère public a donné lundi les détails de cinq conspirations planifiées par l'extrême droite nationale, en complicité avec la CIA et la DEA, basées en Colombie, et dans lesquelles 32 personnes, dont des civils et des militaires, ont été arrêtées et font l'objet de poursuites.

(Source : Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/345283-18-militaires-degrades-et-expulses-des-forces-armees-venezueliennes