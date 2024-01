Venezuela : 5 plans de conspiration contre le Gouvernement

La Havane, 23 janvier, (RHC)- Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a révélé lundi cinq plans de conspiration orchestrés par l'ultra-droite nationale.

Parmi ces plans, l’organisation d’actes terroristes, l’assassinat du président Maduro et l’insurrection.

Lors d'une conférence de presse, le haut fonctionnaire vénézuélien a expliqué en détail les actes violents planifiés depuis mai 2023, dévoilés et démantelés par les agences de renseignement vénézuéliennes.

Des dizaines de détenus ont avoué et fourni des informations extraordinaires sur le "plan brutal" contre la grande majorité du peuple vénézuélien et la société démocratique, a-t-il déclaré.

Le procureur général du Venezuela a montré deux vidéos dans lesquelles des personnes impliquées donnent des détails sur des actions criminelles, dans lesquelles sont impliqués des militaires.

Ces derniers ont été recrutés en Colombie avec la participation directe de la CIA.

Il a ajouté qu'ils avaient également agi en complicité avec la DEA, l’agence anti-drogue des Etats-Unis, et les services de renseignement de l'armée colombienne, tous basés en Colombie.

Le chef du ministère public a déclaré que ces événements les plus récents ont un précédent historique, à savoir les actions entreprises en 2001 au début du gouvernement du commandant Hugo Chávez (1954-2013), et a affirmé qu'ils sont revenus avec les mêmes "mauvaises intentions ».

Tarek William Saab a qualifié de "conspiration continue" les cinq moments d'actions criminelles qui se sont déroulés depuis le mois de mai de l'année dernière, dans le but d'ensanglanter tout le Venezuela. Il a déclaré que les personnes condamnées et qui ont avoué "ont donné à leurs complices des noms et des prénoms ».

Le procureur général a déclaré que les personnes appréhendées ont dénoncé leurs collaborateurs immédiats.

Les cinq complots découverts sont tous traités et poursuivis en vue d'une condamnation définitive à la "peine maximale" prévue par la loi vénézuélienne, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, a-t-il souligné.

Les personnes impliquées dans ces complots sont accusées de trahison, de tentative de meurtre contre le président Nicolas Maduro et d'autres autorités, de terrorisme, de conspiration et d'association de malfaiteurs, entre autres.

Source : Prensa Latina)

