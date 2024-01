Venezuela : C'est l'opposition qui a rédigé le mécanisme de disqualifications

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a affirmé lundi que le mécanisme de révision des disqualifications rédigé lors des dialogues de la Barbade l'a été par des représentants de l'opposition politique.

Pendant l'émission numéro 32, d’Avec Maduro +, le chef de l'État vénézuélien a déclaré que la proposition destinée résoudre un conflit interne de l'opposition a été signée par le Gouvernement mais a été rédigée par des représentants des secteurs de l'opposition au Gouvernement vénézuélien.

« Ce qu'ils ont proposé pour être transmis à la cour politique administrative avec des ressources légales, et que la cour décide, c'est eux qui l'ont proposé, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas Jorge (Rodriguez) qui l’a fait, », a précisé Nicolas Maduro.

Le président a fait ces déclarations à cause des récentes déclarations de dirigeants des partis politiques traditionnels qui essaient de ne pas respecter leurs propres propositions.

Nicolas Maduro souligné que les disqualification actuelles de politiciens de l'opposition sont dues à de graves délits contre le pays et au fait qu'ils ont demandé des sanctions et une intervention militaire.

Élections présidentielles

Le président vénézuélien a également confirmé qu’en 2024, il y aura des élections dans le pays malgré les conspiration des secteurs de droite. Il a ajouté que malgré les tentatives de déstabilisation, son Gouvernement continue à parier sur le dialogue de paix.

Maduro a souligné que ni l'oligarchie ni les noms ne vont déterminer l'avenir démocratique du Venezuela.

Non à la guerre avec le Guyana

À propos du problème de l’Esequibo, le président vénézuélien a dit que la guerre n'est pas une possibilité et a souligné que ceux qui souhaitent un conflit armé entre le Guyana et son pays sont la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Nicolas Maduro a confirmé que malgré les menaces des États-Unis et du Royaume-Uni, il parie sur la diplomatie de paix et il a ajouté qu'il travailleront pour que la réclamation historique sur l’Esequibo soit acceptée et que le Venezuela atteigne ses objectifs.

