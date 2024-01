Venezuela : Enquête sur les vols de fonds publics par des membres des partis de droite

La Havane, 12 janvier, (RHC)- L'Assemblée nationale vénézuélienne a mis en place jeudi une commission spéciale, dirigée par son vice-président, pour enquêter sur le vol de fonds publics par des membres de partis politiques de la droite nationale.

Jorge Rodriguez, président de l’organe législatif vénézuélien, a affirmé que les crimes "sont déjà clairement établis et sont publics et notoires", et qu’il fallait seulement savoir l’identité des responsables.

Il a fait référence aux actions criminelles, délictueuses et apatrides de ceux qui ont utilisé l'enceinte et les prérogatives du Parlement national "pour voler à tout un peuple" des biens qui appartiennent à la nation et s'enrichir en même temps à ses dépens.

Le leader parlementaire a rappelé qu'il existe actuellement une criminelle réfugiée en Espagne (Dinorah Figuera) qui utilise les ressources provenant des bénéfices de l'entreprise Citgo Petroleum Corporation (Citgo) pour maintenir son parti et financer les campagnes politiques du parti Primero Justicia.

"Il n'est pas possible de diriger cette organisation, d'utiliser les ressources de Citgo et d'aspirer ensuite à créer un parti "totalement vierge" pour participer à des élections de quelque nature que ce soit au Venezuela" a-t-il souligné.

À cet égard, il a rappelé que l'année dernière, l'Assemblée nationale actuelle a adopté la loi sur l'extinction de la propriété et la loi sur les biens vénézuéliens à l'étranger, qui protègent le pays contre les félonies.

Il a souligné qu'à son avis, les deux lois peuvent être appliquées pour enquêter sur l'origine des ressources utilisées pour financer les partis politiques de droite dans le pays à l'heure actuelle.

Source : Prensa Latina

