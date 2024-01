Venezuela : Les décisions concernant les disqualifications

La Cour Suprême de Justice (TSJ) du Venezuela a informé que la Chambre Administrative Politique publiera ce vendredi les décisions prises concernant les cas de disqualification, conformément à la Constitution du pays, aux lois en vigueur et dans le cadre de l'Accord de la Barbade.

Le plus haut tribunal a publié sur son site sentences , et jusqu'à présent, il a fait savoir que les dirigeants politiques d’opposition Leocenis García et Ricardo Mardo, qui avaient présenté des demandes de révision de leur cas grâce au contrôleur général de la république ont été habilités « pour l'exercice de fonction publique, sans préjudice de la responsabilité pénale qui en découlerait. ».

En ce qui concerne Henrique Capriles Radonski, sa disqualification pour l'exercice de fonction publique pour une période de 15 ans a été confirmée.

« Les actes contestés sont déclarés attestés et, par conséquent, le citoyen Henrique Capriles Radonski, conformément à la résolution n° 01-00-000239, en date du 6 avril 2017, est frappé d'une interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une période.de quinze (15) ans, » indique la sentence.

Le citoyen Pablo Pérez Álvarez, ancien gouverneur de Zulia, reste interdit d'exercer des fonctions publiques.

Concernant l'opposant Maria Corina, Machado, la sentence de la chambre politique administrative du TSJ confirme qui lui est interdit d'exercer des fonctions publiques pendant 15 ans.

Le texte rappelle que la disqualification de Machado a été décidée parce qu'elle était impliquée dans les faits, qu'elle avait participé au réseau de corruption orchestré par l'usurpateur Juan Guaido, qui avait encouragé le blocus criminel de la République Bolivarienne du Venezuela et la spoliation des entreprises et des richesses du peuple vénézuélien à l'étranger avec la complicité de Gouvernements corrompus parmi lesquels se détache la remise de l’entreprise Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation d'une valeur approximative de 34 000 000 000 de dollars étasuniens à l'entreprise canadienne Crystallex pour 1 500 000 000 de dollars étasuniens, ce qui a causé 32 500 000 000 de dollars étasuniens de dommages au patrimoine de la nation. »

« La saisie de l’entreprise Monómeros Colombo Venezolanos, S.A qui a été conduite à la faillite, l'enlèvement et le vol des 31 tonnes d'or vénézuélien…Concluant que le blocus demandé par María Corina Machado Parisca, en collusion avec l'usurpateur Juan G. Antonio Guaidó M., entre autres, a généré la saisie de 4 000 000 000 000 de dollars étasuniens retenus dans le système bancaire international (...) a demandé l'application de sanctions et d'un blocus économique qui a généré des dommages à la santé des Vénézuéliens » précise la sentence.

Elle rappelle aussi que Machado n'a pas respecté les dispositions établies par l'article 191 de la Constitution qui stipule que les députés à l'Assemblée nationale ne pourront accepter ou exercer de charges publiques sans perdre leur investiture, sauf pour des activités d'enseignement accidentelles ou d’assistance «toujours à condition qu'elles ne supposent pas de destination exclusive, une fois qu'elle a accepté son accréditation en tant que représentante suppléante de la délégation de la République du Panama, devant l'Organisation des Etats Américains (OEA), à partir du 20 mars 2014, perdant ainsi son investiture en tant que député de l'Assemblée nationale. »

« En conséquence, étant donné que cette demande ne respecte pas les conditions établies et exigées par l'accord de la Barbade signé le 17 octobre 2023, la citoyenne Maria Corina Machado est interdite d'exercer des fonctions publiques pour une période de 15 ans, conformément à la résolution numéro 01–00–000 285 en date du 16 septembre 2021 émanant de l'inspection générale de la république, une investigation qui a été engagée en mai 2014, et dans laquelle ont été prises des mesures de protection. Sans préjudice des actions pénales et pécuniaires auxquelles pourrait donner lieu ses actions. »

A Daniel Ceballos et Rosa Brandonisio de Scarano, il est toujours interdit d'exercer des fonctions publiques.

Dans la huitième décision rendue, l'organe s'est déclaré incompétent pour entendre le recours en annulation avec une demande de protection préventive ainsi qu'une mesure de précaution sans nom déposée par les citoyens Wilfredo Rojas et Carlos Piñero. "Il décline la compétence de la Chambre électorale de cette Haute Cour, dans le cadre du mécanisme établi dans l'Accord de la Barbade du 17 octobre 2023", a-t-il ajouté.

La veille, lors d'une réunion avec le conseil fédéral de gouvernement, le président, Nicolas Maduro avait affirmé que les accords de la Barbade sont « blessé à mort » et les, a déclaré « en thérapie intensive, ils les ont poignardés, ils les ont frappés. »

Le président a fait ses déclarations dans le cadre de l'information présentée par le ministère public sur les cinq plan de conspiration organisés par l'extrême droite vénézuélienne, des actions en relation avec des agences étrangères comme l'administration de contrôle des drogues (DEA), l'agence centrale de renseignements (CIA) et le Commandement Sud des États-Unis.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-anuncios-tsj-inhabilitaciones-20240126-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/venezuela-les-decisions-concernant-les-disqualifications.html