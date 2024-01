Venezuela : Les États-Unis réagissent aux disqualification d'opposants vénézuéliens

Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez, a répondu aux sous-secrétaire d'État des États-Unis pour les affaires de l'hémisphère occidental après ses déclarations au sujet de la disqualification d'opposants vénézuéliens.

« Monsieur Brian Nichols : que ferait le Gouvernement des États-Unis si un politicien étasunien proposait d’activer une force multifactorielle des armées de Russie et de Chine pour qu'elles envahissent les États-Unis : la peine pour ce politiciens serait une condamnation à perpétuité, Monsieur Nichols! » a affirmé Rodriguez sur son compte X.

Auparavant, Brian Nichols avait critiqué les disqualifications de Maria Corina Machado et de Enrique Capriles confirmées vendredi par le tribunal suprême de justice vénézuélien.

Dans un tweet d'un porte-parole du département d'État, on a annoncé qu'à cause de la décision du TSJ du Venezuela de maintenir les disqualifications de Corina et de Capriles, les États-Unis sont en train de réviser la politique de sanctions.

Concernant les accords partiaux obtenus avec l'opposition, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a souligné son engagement ferme dans la défense du dialogue pour résoudre entre tous n'importe quelle situation, et ainsi établir la paix, la justice et la compréhension. De plus, il a confirmé son respect des accords de la Barbade.

Après avoir parlé avec le président de l'assemblée nationale, Jorge Rodriguez dans la sixième édition de Maduro podcast, et avec la Première Combattante, Cilia Flores, il a appelé à maintenir la paix du pays malgré les actions de l'extrême droite qui continue à chercher à détruire l'État vénézuélien.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

