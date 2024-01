Le service d'investigation du congrès des États-Unis a reconnu l'impact des sanctions imposées au Venezuela sur une crise économique sans précédent dans le pays.

Il a aussi admis que la plus importante pression économique n'a pas servi à déloger du palais de Miraflores le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro.

La situation financière difficile du pays à cause des mesures supplémentaires prises sous le gouvernement de l'ancien président. Donald Trump a provoqué le départ de 7 700 000 Vénézuéliens.

À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodríguez, avait écarté la veille l'idée que la droite locale réussisse à vaincre la Révolution Bolivarienne par la violence.

Lors du débat sur les récentes dénonciation de cinq plans terroristes et d'assassinat contre Maduro et d'autres autorités civiles et militaires, le chef du pouvoir législatif a affirmé que le président sera le candidat des forces révolutionnaires.

Et il a prophétisé qu’il « va gagner contre l'opposition en cette année 2024. »

À ce sujet, il a garanti qu'avec ou sans sanctions, avec l'opposition ou sans elle, avec des observateurs étrangers ou sans eux, la République Bolivarienne célèbrera cette année les élections présidentielles prévues au second semestre, parce que c'est ce qu'établit la Constitution.

« Nous élirons le président même si nos vies sont en jeu, mais dans la paix, dans la démocratie et avec le meilleur système électoral du monde, » a-t-il déclaré.

Rodriguez a signalé qu'on s'achemine vers un processus avec des règles claires pour que ce soit des élections compétitives et pour tous.

Pour sa part, le premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela, Diosdado Cabello, a déclaré sur le réseau social X que malgré tant de conspirations et d'agressions contre la patrie, la conscience du peuple et la parfaite union civique et militaire ont garanti la victoire.

