Venezuela : Les prochaines mesures du Gouvernement dans le conflit pour l’Eséquibo

Le Venezuela fini l'année 2023, en ce qui concerne le différend territorial avec le Guyana, avec deux victoires indiscutables : la première, le référendum pour l’Eséquibo- une forte participation et l'attribution d'un mandat clair–et la seconde qui peut se résumer par l'acceptation du dialogue bilatéral par le Guyana qui s'est matérialisée dans la réunion du 14 décembre à Saint-Vincent et les Grenadines condensée dans la déclaration d’Argyle. Il faut ajouter que cette dernière est une conséquence directe des résultats du référendum du 3 décembre.

Malgré cela, l'année 2024 amènera sa dynamique propre et la République Bolivarienne devra s'adapter de façon que sa position historique face à cette réclamation non seulement perdure, mais sois prise en compte.

Le cours de ces actions se développera autour de trois variables : la variable institutionnelle, la diplomatique et la géopolitique. Dans le cas du Venezuela, tout cet enchevêtrement se réalise sous l'influx d'élections présidentielles qui attirent l'attention dans le pays et à l’étranger.

Le Venezuela devra parcourir 2024 en maintenant l'unité qui s'est manifesté dans le référendum sur l’Eséquibo guyanais, unité qui doit se concentrer sur l'exigence de revenir aux négociations dans le cadre de l'accord de Genève de 1966 malgré des divergences qui apparaissent dans le débat électoral, suite à la dynamique même du suffrage.

L'accord de Genève comme horizon de négociation

Le Venezuela a exprimé clairement, en particulier depuis 2015, quand le Guyana a commencé la cavalcade pour amener la controverse à la cour internationale de justice (CIJ), que le seul cadre valide pour surmonter le différent territorial avec le Guyana, et l'accord de Genève de 1966, qui établit les étapes à suivre pour que les parties arrivent à « des solutions satisfaisants pour le règlement pratique de la controverse. »

En outre, la signature de la déclaration d'Argyle établit une feuille de route qui permet de revenir sur la voie du dialogue, du droit international et de l'accord de Genève de 1966, en canalisant pacifiquement la divergence sur l'Esequibo guyanais, comme cela avait été le cas avant 2015, lorsque le Guyana a abandonné cette voie unilatéralement. Les efforts doivent être dirigés vers le fait de faire valoir politiquement et diplomatiquement les engagements pris par le Guyana le 14 décembre qui ont été manifestement violés avec l'arrivée du bateau HSM Trent de la Marine britannique dans des eaux encore non délimitées.

Le Venezuela ne doit pas s'éloigner de cette route, doit faire constamment appel à la déclaration d'Argyle - à cause de la date récente de sa signature et des mécanismes qu'elle contient–bien que l'objectif des facteurs exogènes à la région (États-Unis, Royaume Uni) qui emploient le Guyana comme marionnette soit d’aiguiser la confrontation afin d'intensifier et d'augmenter leur capacité militaire dans cette zone. C'est la raison de la dénonciation et de l'exhortation constantes contre les actions qui violent cette déclaration.

La position de ne pas aller devant la CIJ n'est pas une position du Gouvernement qui du président Nicolas Maduro. Au contraire, c'est une position historique de l'État vénézuélien qui devrait être assumée sans hésitation par tout Gouvernement qui arrive à Miraflores indépendamment du parti ou de la couleur politique qu'il représente. Cela doit être su et partagé dans le pays et à l'étranger, et le fait qu'il n'y ait pas pas de mécanisme légal et légitime qui puisse contraindre le Venezuela à accepter la juridiction de la CIJ doit être souligné.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, les exemples de controverses territoriales dans lesquelles la CIJ n'intervient pas pour résoudre le conflit mais dans lesquelles les pays conservent des canaux de négociation et de dialogue bilatéral comme la forme la plus pratique pour trouver des solutions, sont nombreux: L'Argentine et le Chili, pour le passage de Drake, le Brésil et l'Uruguay pour le village Thomas Albornoz et l'île Brasileira.

Socialiser la compréhension de la controverse territoriale (la diplomatie)

Les relations internationales demandent aujourd'hui aux Etats de construire une réputation–positive–et une image de prestige parmi leurs homologues qui les reconnaissent à l'échelle internationale comme des acteurs importants dans des domaines ponctuels. Nous pensons, par exemple, à la Norvège, ou au Qatar, en tant que médiateurs ou facilitateurs de processus de dialogue ou au Mexique comme pays garant du droit d’asile.

Dans le cas du Venezuela, le concept de diplomatie de paix bolivarienne mis en place et en pratique tout au long des 25 dernières années vient institutionnaliser un exercice qui l’a accompagné surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et qui lui a apporté une certaine reconnaissance en tant qu'acteur qui facilite et accompagne des processus de paix : en Colombie, au XXIe siècle, et au groupe Contadora à la fin du XXe siècle.

Ainsi, gagner la volonté d'autres facteurs internationaux est un aspect du pouvoir doux qui ne doit être sous-estimé ou surestimé par aucun acteur international, en particulier par des États comme le Venezuela qui affronte quotidiennement des campagnes visant à les discréditer et à nuire à leur image et qui présentent le pays comme un paria au sein de la communauté internationale.

C'est pourquoi socialiser la position vénézuéliennes dans la controverse territoriale dans la région latino-américaine et caribéenne devrait être une tâche primordiale en 2024 si on tient compte du fait que le Venezuela ne participera pas au processus de la CIJ, un fait qui certainement ajoutera des arguments à ceux du Guyana, et qui nous montre comment un pays contrevient au droit international.

Au contraire, l'exigence du Venezuela de revenir à l'accord de Genève et, par conséquent de trouver une solution pacifique mutuellement satisfaisante pourrait susciter des sympathies dans la région étant donné que c'est une façon de résoudre le problème qui privilégie le dialogue et la négociation bilatérale et évite la judiciarisation du différent et, en conséquence, la possibilité de rendre encore plus complexe la controverse à partir du moment où le verdict ne satisferait les intérêts d'aucune des parties–une situation inévitable dans un procès–et finirait par compromettre la stabilité régionale.

C'est pourquoi le Venezuela doit parier sur un dialogue régional qui lui permettre de générer des espaces de socialisation et surtout de compréhension du différent territorial qu'il a avec le Guyana dans le but de démonter cette vision imposée par le voisin de nous présenter comme l'agresseur et le pays belliqueux qui cherche à lui arracher plus de la moitié de son territoire ce qui aurait des répercussions sur son développement économique économique.

Le sommet de la CELAC prévu pour les premiers mois de 2024–probablement fin janvier ou début février à Saint-Vincent et les Grenadines–pourrait représenter cette espace pour que le Venezuela, avec un déploiement diplomatique, explose ses motifs et ses raisons sans que cela implique l'abandon des engagements contenus dans la déclaration d’Argyle.

Caracas doit profiter du fait aussi bien Saint-Vincent et les Grenadines, qui assume actuellement la présidence tournante de la CELAC que la république du Honduras qui dirigera l'organisation en 2024, sont des pays proches–pour ne pas dire alliés–du Venezuela, et que tous deux font partie des engagements pris à Saint-Vincent.

Le dialogue et l'échange d'informations avec les pays des BRICS+ sont stratégiques non seulement à cause du fait que la Chine et la Russie sont membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU avec droit de véto, mais aussi parce que prochainement, comme l'a indiqué le président Nicolas Maduro, le Venezuela pourrait être incorporé au groupe en tant que membre de plein droit.

Une attention spéciale demandera cette évocation avec l'Inde, un pays BRICS+ qui, même s’il a exprimé clairement sa vision d'une solution pacifique de la controverse territoriale, conserve des liens avec Georgestown dans la le domaine religieux, culturaliste historique qui les rapprochent.

Le déploiement de la diplomatie ne doit pas impliquer le fait de convaincre d'autres Etats de la justesse des exigences du Venezuela, mais doit fournir des instruments pour situer le différend sur le terrain adéquat, ce qui n'est rien de plus que le montrer comme un produit de l'héritage de la spoliation coloniale britannique et non comme résultat du processus de décolonisation des années 1960.

Alliances et démonstrations de souveraineté (la géopolitique)

Le mandat qui a surgi du référendum sur l’Esequibo guyanais a été clair. Le territoire non seulement sera incorporé en tant que sujet fédéral avec toutes les attributions politiques, administratives et budgétaires que demande n'importe quelle autre entité mais l'État, à travers PDVSA, pourra accorder des licences pour son exploitation dans des zones situées aussi bien sur le territoire continental que sur la façade continentale.

Ces nouvelles prérogatives dont, selon les résultats du référendum, jouira l'état Esequibo guyanais s'ajoutent à celles mise en place par le Gouvernement comme celle du territoire pour le développement de la façade atlantique qui renforce la présence du Venezuela dans la zone en litige.

Mais ce qui est vraiment nouveau à cause de son impact réel et surtout symbolique, c'est la possibilité d'accorder des concessions et les éventuels bénéfices que fera l'État du Venezuela, suite à ces contrats en matière de gaz, de pétrole et de minerais accordés à des entreprises nationales ou étrangères, qui, acceptant la souveraineté du Venezuela sur cette zone, investiront avec les garanties juridictionnelles que la République Bolivarienne leur fournit.

On spécule beaucoup sur l'accueil que feront les entreprises transnationales énergétiques et minières à la proposition vénézuélienne de concessions et de licences pour l'exploitation de la zone mais certainement, une offre économique attractive pourra avoir une influence et finir par faire pencher la balance pour que ces entreprises se déterminent en faveur du Venezuela et non du Guyane.

Ainsi, vu ainsi, nous pourrions être aux portes de l'établissement d'une nouvelle zone économique spéciale qui serve de stimulation non seulement pour l'investissement dans le gaz, le pétrole et les minerais mais aussi dans les activités connexes que génèrent ces domaines, surtout en ce qui concerne les infrastructures (routes, ports, aéroports, etc.…). Pour cette raison, la sécurité juridique et une offre d'investissement attractive seront les cartes de présentation qui accompagneront l'action des divisions de PDVSA, et de CVG Esequibo en 2024 pour accomplir cette tâche. Si cela se concrétise, les portes d'une exploitation conjointe « de fait » du domaine en litige qui permette de poursuivre le différend à travers les mécanismes déjà existant jusqu'à sa résolution définitive, s’ouvriraient.

Comme le dit le ministre Vladimir Padrino Lopez, il est prévisible qu'il y aura des manœuvres militaires régulières comme celles qui ont eu lieu en 2023 pour renforcer les capacités opérationnelles de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) pour garantir le mandat constitutionnel de souveraineté et d'intégrité territoriale. Le déploiement de la FANB sera par conséquent généralisé dans dans le but de garantir la présence de l'État dans tous les confins du territoire national en renforçant spécialement sa présence dans l’île d'Anacoco, tête de pont vers l’Esequibo.

Il ne serait pas étonnant de voir en 2024 un renouvellement de la coopération et de l'échange militaire du Venezuela avec ses alliés stratégiques, en particulier la Russie, la Chine et l'Iran avec lesquels il travaille en profondeur dans ce domaine y compris, en explorant des options avec d'autres partenaires, comme la Turquie. Nous verrions une réédition de ce qu'on voit dans les « jeux de guerre », réalisés en 2022 au Venezuela avec la participation de la Russie, de la Chine, de l'Iran, et d'autres pays ou de quelque chose, de semblable à des manœuvres militaire conjointes avec des pays alliés.

2024, une année d'actions concrètes

Ainsi, l'année 2024 se présente comme une année pendant laquelle l'État vénézuélien qui a déjà le mandat constitutionnel défini par le référendum prendra l’initiative en ce qui concerne l’Esequibo : soutien de sa position historique de ne pas se rendre à la CIJ et de privilégier, en revanche, l'accord de Genève de 1966, déploiement d'une diplomatie qui permette la compréhension de la controverse, surtout à l'échelle de la région et dans la zone des BRICS+ et à l'échelle géopolitique l'exercice de la souveraineté sur la zone en litige à tout niveau, qui se matérialisera par le déploiement de la FANB, essentiellement avec l'accord de concession et de permis d'exploitation sur le territoire en litige.

Le Guyana restaura seul dans l’attente d'un procès qui n’aura aucun effet concret parce que le Venezuela ne reconnaît pas la juridiction de la CIJ et qu'il n'y aura aucun moyen de faire respecter la décision du tribunal. Par contre, la République Bolivarienne peut continuer à faire pression sur la République Coopérative pour qu'elle finisse par comprendre que la seule voie qui apportera une solution durable et acceptée par les parties est celle contenues dans l'accord de Genève de 1966 : la négociation et l’accord.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/19/venezuela-proximos-pasos-del-gobierno-venezolano-en-la-disputa-por-esequibo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/venezuela-les-prochaines-mesures-du-gouvernement-dans-le-conflit-pour-l-esequibo.html