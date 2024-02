Cuba: Cuba, les États-Unis et l'intérêt national des deux pays

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le 7 février de cette année, des délégations officielles de Cuba et des États-Unis se sont réunies à Washington D.C. pour aborder des questions concernant l'agenda bilatéral prévues dans le mémorandum d'entente relatif à l'application et au respect de la loi en vigueur. Le terme en anglais est Law (Ley) Enforcement puisque dans cette langue, les deux sens sont contenus dans un seul mot.

Le mémorandum, qui a été signé le 16 janvier 2017, prévoit que les autorités respectives échangent des informations et coordonnent des actions conjointes concernant 8 sujets qui vont de la cyber-sécurité et de l'immigration illégale à la coopération judiciaire et à l'affrontement du terrorisme.

On pourrait dire que ce mémorandum a été signé sous le gouvernement de Barack Obama, que, par rapport aux 21 autres, il engage plus d'agences fédérales étasuniennes et d'institutions officielles à Cuba et est également l'un de ceux qui sont le plus directement en relation avec la sécurité nationale des deux pays, quelle que soit la définition qu'on donne à ce concept.

C'est la sixième rencontre officielle, et, dans une certaine mesure, elle contribue à réaliser une espèce de bilan de toutes les actions ponctuelles d'échange qui ont eu lieu depuis la réunion précédente.

Parmi les résultats pratiques qu'on peut être obtenu grâce a la coopération bilatérale dans cette sphère, se trouve :

1- Alerte rapides des autorités étasuniennes en cas d'observation de navires qui participe au trafic de drogue par la voie maritime.

2- Prévention de cyber-attaques contre des objectifs étasuniens en utilisant des adresses IP cubaines.

3- Jugement à Cuba ou aux États-Unis d'accuser de divers délits, en utilisant des informations de la contrepartie.

4- Utilisation frauduleuse de documents migratoires, cubain pour accéder illégalement au territoire des États-Unis.

5- Opérations conjointes face aux auteurs de délits diffusés par Interpol.

6- Actions contre le trafic de personnes par voie maritime.

7- échange d'information sur de nouvelles substances psychotiques et leurs trafic potentiel grâce au courrier direct entre les deux pays, par colis ou à bord de vols directs.

8- Restitution de biens patrimoniaux soustraits illégalement aux deux territoires.

Indépendamment des hauts et des bas dans les relations politiques bilatérales, Cuba a maintenu son engagement envers l'esprit et la lettre de ce qui a été décidé et a continué pendant toutes ces années à fournir des informations à la partie étasunienne sur ces questions.

On peut affirmer sans aucun doute que cette attitude a permis de préserver beaucoup de vies et de biens matériels. Grâce a des communications discrètes et professionnelles, les agences fédérales des États-Unis ont parfois accusé réception des informations, ont remercié Cuba pour sa coopération et d'autres fois, ont gardé le silence.

Lors de la plupart des rencontres, les deux délégations ont émis des communiqués succincts dans lesquels ils énoncent les objectifs du dialogue et leurs engagements à ce sujet.

Mais à la fin de cette sixième réunion, la délégation des États-Unis a fait une déclaration à la presse dans laquelle elle a affirmé que cet échange avec de hauts fonctionnaires cubais répondait à « l'intérêt national » des États-Unis. Même s'il s'agit de quelque chose qui est présupposé, cela n'avait jamais été dit de façon aussi explicite.

On sait qu’un petit secteur politique qui a des connexions au sud de la Floride a critiqué à maintes reprises la Maison-Blanche et le département d'État à propos de la continuité de ces relations. À Washington, on considère qu'en utilisant l'expression « intérêt national », on justifie suffisamment cet exercice face à toute critique.

Il en est ainsi mais en même temps, l’argument entre en contradiction avec d'autres pratiques qui ont été exercées contre Cuba pendant ces sept dernières années. La première et la plus évidente contre traduction pourrait être l'inclusion et le maintien de Cuba sur la liste des pays qui soutiennent soi-disant le terrorisme.

Souvent, les médias gouvernementaux des États-Unis lancent à la presse ou utilisent dans leurs propres documents publics des phrases qui servent à prouver les réactions publiques et l'état de l'opinion sur des problèmes spécifiques.

Que cette sorte d'exercice soit réalisé à présent alors que la note de presse en question a coïncidé avec la publication d’articles émanant de la droite (pas de la gauche) idéologique des États-Unis, qu'on se repose la question de la nécessité de relancer les relations avec Cuba aurait un sens.

Il est de plus en plus évident pour de plus en plus d'observateurs et de décideurs que tous les arguments utilisés dans le passé pour faire obstacle aux relations bilatérales (attaques acoustique, troupes au Venezuela, bases chinoises) étaient totalement faux, et qu'ils ont produit des flux migratoires et d'autres désordres contre-productifs envers « l'intérêt international » réel des États-Unis.

Ces petits signes se manifestent en même tant que surviennent des situations inattendues dans la vie de certains des principaux porte-parole anti cubains qui vont d'un jugement exterminateur contre un sénateur autrefois prédominant dans le camp démocrate à une disqualification publique du schéma de vote d'un nouveau taliban républicain.

Dans un troisième cas, on se souvient encore des fortes critiques contre un autre législateur anti-cubain acheté littéralement par la National Rifle Association qui ignore sans cesse les tueries de mineurs dans les écoles.

Si au premier niveau de l’exécutif étasunien, il existait une décision politique pour concevoir la politique envers Cuba à partir de « l'intérêt national », alors, la sécurité des migrants serait plus importante que de remettre leur sort à des trafiquants disposant d'un lieu de résidence spécifique, il y aurait davantage de coopération universitaire et moins de vol des cerveaux, davantage de progrès scientifiques seraient réalisés et davantage de vies seraient sauvées, le budget fédéral étasunien serait utilisé à des fins productives plutôt qu'à des tentatives inefficaces de déstabilisation à l'étranger, le commerce serait florissant et les prix des produits de l'un et de l’ autre sur le marché de l’autre ne gonfleraient pas, une véritable culture remplirait les théâtres et les espaces divers plutôt que le mercantilisme d'une industrie du divertissement de troisième ordre, les voyages temporaires remplaceraient peut-être l’émigration définitive.

Cela (et bien d'autres choses encore) ne concerne que le niveau bilatéral, demandons à nos voisins régionaux l'ampleur des avantages que représente pour eux ce nouveau type de relations bilatérales entre Cuba et les États-Unis.

