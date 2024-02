Cuba et la France renforcent leurs alliances dans le domaine éducatif

La Havane, 9 février (Prensa Latina) Des représentants de Cuba et de la France ont abordé hier les expériences et opportunités en matière d'internationalisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'île lors d'un atelier organisé dans le cadre du XIVe Congrès universitaire 2024.

Intervenant lors de la réunion, l’ambassadeur de France à Cuba, Laurent Burin, a souligné la pertinence et la diversité de la délégation de son pays, composée d’universités de renommée mondiale, de centres internationaux dédiés à la recherche pour le développement et d’organisations qui garantissent la projection de la nation européenne à l’étranger.



Le diplomate a expliqué qu’en termes d’internationalisation, même si la France dispose de plusieurs avantages, sa trajectoire n’a pas été exempte de difficultés liées aux problèmes de ressources, de personnel enseignant, d’équipement et de langue, entre autres.



Burin a exprimé sa satisfaction de pouvoir partager ses expériences et les leçons apprises au cours du processus.



Il a souligné que la réunion a permis de cartographier et d’évaluer le processus d’internationalisation en cours à Cuba et de déterminer les possibles synergies avec la nation européenne.



De même, a-t-il ajouté, l’atelier a permis de jeter les bases d’un projet visant à accompagner les autorités cubaines dans l’élaboration d’une stratégie d’internationalisation de l’enseignement supérieur.



L’ambassadeur a annoncé qu’en juin de cette année, la visite d’une délégation d’acteurs cubains de l’enseignement supérieur à Paris sera organisée en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur de Cuba et Campus France.



De son côté, le ministre cubain de l’Enseignement supérieur, Walter Baluja, a souligné que cette collaboration avec la France dure depuis cinq ans.



Il a signalé que l’objectif est d’augmenter les échanges bilatéraux entre les établissements d’enseignement et les étudiants.



L’atelier « Internationalisation de l’enseignement supérieur à Cuba – Regards croisés avec la France » avait pour objectif de renforcer l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur cubains et d’enrichir l’échange de connaissances et d’expériences entre Cuba et la France dans le domaine académique.

