Cuba : La Foire internationale du livre à nouveau à La Cabaña

Par María Elena Balán

Le parc militaire historique de Morro-Cabaña est à nouveau le lieu principal de la 32e édition de la Foire internationale du livre, ainsi que 16 autres lieux de la capitale cubaine qui permettent à la population de profiter de cette fête de la lecture.

Mais il convient de revenir sur l'histoire et de rappeler que la première fête du livre a eu lieu en septembre 1959 et qu'elle a été l'une des premières mesures prises par la révolution pour rendre possible le plein accès à la littérature.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le parc central, à côté de la statue de José Martí, et dans les environs, dans la partie la plus centrale du municipe Centro Habana, pour assister à quelque chose d'inhabituel à l'époque de la pseudo-république, puisque le peuple était le protagoniste de cette rencontre avec la lecture. Santiago de Cuba a été ajouté comme lieu secondaire de l’événement.

Le commandant en chef Fidel Castro a été le moteur de cette idée, qui représentait l'un des premiers pas pour que la culture devienne le bouclier et l'épée de la nation à l'avenir et rende possible le postulat de Marti selon lequel "être cultivé est la seule façon d'être libre ».

Une autre étape importante a été la création, en 1959, de l'Imprimerie nationale de Cuba, qui a imprimé le joyau littéraire qu'est l'ingénieux hidalgo Don Quijote de la Mancha comme premier texte, avec un tirage de 100 000 exemplaires en quatre volumes à 25 cents l'unité, afin de le rendre abordable pour la population.

La campagne d'alphabétisation, lancée en 1961 par la révolution, a ouvert de nouveaux horizons en matière d'éducation, ainsi qu'un plus grand nombre de personnes intéressées par la lecture. Dès le début, l'idée d'offrir gratuitement les textes dans les centres éducatifs a prévalu.

Outre d'autres efforts, la fondation de la Maison nationale d'édition cubaine en 1962 a été importante jusqu'en 1967, date de la création de l'Institut cubain du livre (ICL), qui s'est progressivement développé et compte aujourd'hui de nombreuses maisons d'édition cubaines, en plus des centres du livre situés dans les territoires de l’île.

La première foire du livre s'est tenue dans la capitale, Centro Habana, en 1982. Elle est née avec un caractère international et a d'abord été fréquentée principalement par des invités des pays socialistes.

En 2000, elle s'est installée dans les pavillons de la forteresse de San Carlos de La Cabaña, qui est devenue son lieu principal, ainsi que d'autres à La Havane, et dans toutes les provinces du pays où cet événement culturel est organisé chaque année.

La Foire internationale du livre se tiendra à La Havane jusqu'au 25 de l'année prochaine, avant de se déplacer dans les autres provinces du pays jusqu'en mars prochain.

La Foire internationale du livre est aujourd'hui l'un des événements culturels les plus importants de notre pays.

