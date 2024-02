Cuba: Médecins cubains en France

par Françoise Lopez

Suite à un certain nombre d’articles parus dans la presse ces derniers jours, on nous pose beaucoup de questions sur la venue éventuelle de médecins cubains à l’hôpital de Guingamp, en Bretagne et sur les conditions dans lesquelles ils seraient engagés.

Nous avons donc décidé de faire le point sur cette question.

Nous avons interrogé plusieurs sources dignes de foi dans le milieu de la solidarité avec Cuba. Toutes nous ont confirmé que ce projet était à l’étude, mais que rien n’était encore fait. D’après ces sources, pour que ce projet devienne une réalité, il faudrait un accord entre États et il y a des réticences, comme toujours, s’agissant de Cuba. En particulier, disent-elles, l’ordre des médecins, qui ne reconnaît pas le diplôme de médecine cubain, s’oppose fermement à ce projet et exerce des pressions pour qu'il n'aboutisse pas.

En ce qui concerne les conditions d’engagement de ces médecins, toutes nos sources confirment qu’ils seraient engagés avec un contrat identique à celui de n’importe quel médecin étranger. Une source a évoqué un salaire de 1200 €, une autre parle de 1500 à 2000 € par mois, nourris et logés. Ce ne serait pas un engagement individuel mais l’engagement d’une brigade médicale complète.

On nous demande aussi pourquoi les médecins cubains sont intervenus en Martinique pendant la crise du COVID–19 sans rencontrer d'obstacles, et pourquoi il y aurait des obstacles pour qu’ils interviennent en métropole. En fait, en Martinique, il suffisait que les autorités locales soient d’accord et ce sont elles qui en avaient fait la demande, alors qu’en métropole, il faut un accord du Gouvernement.

Pour ce qui est de la non reconnaissance du diplôme cubain, une source nous indique qu’étant donné la situation actuelle en France, la position du Gouvernement serait en train de changer et que dorénavant, les diplômes hors Union européenne devraient être reconnus. Cela rendrait évidemment possible l'engagement des médecins cubains. Sauf que Cuba est toujours un cas particulier…

Souvenons-nous qu’alors que l'ouragan Katrina frappait durement les États-Unis, Bush avait refusé l'aide de la brigade Henry Reeve nouvellement, créée et spécialisée dans les situations de catastrophes naturelles, parce qu'il s'agissait de médecins cubains… Macron va-t-il adopter la même attitude alors que la pénurie de médecin se fait cruellement, sentir dans notre pays? Nous n'allons pas tarder à le savoir.

Nous aurions souhaité présenter la position officielle de l'ambassade de Cuba en France mais nous sommes en attente de sa réponse à nos questions. Dès que nous aurons obtenu cette réponse, nous ne manquerons pas de la diffuser.

Nous continuons à suivre de très près l'avancement de ce projet qui bénéficierait à la fois à Cuba et à la France puisque celle-ci souffre d'une pénurie regrettable de médecins dans certaines régions et que Cuba tire du travail des brigades médicales cubaine à l’étranger une partie des ressources qui lui permettent de conserver un système de santé gratuit et performant pour tous.

