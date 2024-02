Mexique : Conflits constitutionnels

Par Gerardo Fernández Casanova

La victoire d'AMLO aux élections a impliqué un profond changement de régime qui a rejeté le néo-libéralisme en tant que doctrine d'État pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui « l'humanisme mexicain » après une longue lutte de l'électorat progressiste.

La légitimité de la victoire a invité à réaliser de profonds changements constitutionnel mais le président s'est abstenu de les mettre en place, ce limitant au plus indispensable. Étant entendu qu'il a opté pour éviter trop de turbulences à cause de cette nouvelle façon de gouverner, de façon que s'oublient ou s'atténuent les conflits propres au changement de régime. Il a retardé leur mise en place pour le second triennal de son mandat dans le but de renforcer son autorité morale et d'avoir une majorité suffisante au Congrès. Il a obtenu la première chose facilement, mais pas en ce qui concerne la majorité qualifiée dans les chambres. D'importantes réformes ont été rejetée que ce soit par la minorité d'opposition avec un peu plus d'un tiers des voix ou parce que le pouvoir judiciaire en collusion avec l’opposition les a déclarées anticonstitutionnelles.

Les gens ont pris conscience de ces absurdités et ont qualifié leurs exécutants de "traîtres à la patrie", notamment dans le cas de la récupération de la Commission fédérale de l'électricité, ce qui a entraîné une baisse du taux d'acceptation dans les sondages.

Le président Lopez Obrador, connaissant le soutien populaire dont il jouit, décide de former un paquet de 20 réformes de la Constitution de diverses sortes, mais toutes au bénéfice du peuple, de façon à placer le bloc d'opposition dans une impasse : s’il les rejette, il verra punie son attente électorale, s'il les approuve, il donne la victoire au président, ce qui a le même effet sur les élections.

Le plus important est que la batterie de réformes renforce le projet de transformation indépendamment de son effet sur l'élection, au bénéfice du peuple et de la nation.

Pendant que les choses bougent dans le pays, la candidate d'opposition se rend dans les capitales du pouvoir impérial pour implorer leur soutien pour « défendre la démocratie mexicaine naissante », menacée par le souhait tyrannique de la quatrième transformation.

L’attitude anti-patriotique de quelqu'un qui aspire à la plus haute responsabilité du pays est regrettable : implorer l'intervention du Yankee dans les affaires qui ne concernent, que nous, les Mexicains met en danger la paix et la souveraineté nationales.

Bien sûr, cette sorte de choses va s'intensifier pendant la campagne électorale et nous devrons être prêt à lui faire face. La nouvelle conscience politique du peuple sera mise à l'épreuve dans cette situation aberrante. Il nous appartient à tous de garder intacte notre volonté de continuer à construire la patrie digne et bénéfique à laquelle nous aspirons.

Personne ne doit ralentir le rythme ou penser avec confiance à la victoire. Nous devons compter sur chaque voix et les faire compter, qu'il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement garantir la poursuite et l'approfondissement du processus de transformation.

