Nicaragua : Le Gouvernement sandiniste a transformé le secteur de l'éducation

La titulaire du MINED, Mendy Arauz, a déclaré que cela transcende la question de la dignité de l'être humain : je mérite et je peux. Cela a également une implication dans les apprentissages, on travaille beaucoup sur le thème des valeurs, de l'estime de soi, du droit à la dignité qui sont des approches fondamentales qui se développent à partir de ce modèle éducatif.

Lors d'une comparution sur la chaîne de télévision 4, il a déclaré qu'aujourd'hui il y a un 1 800 000 étudiants, il n'y a pas de frais, c'est important, équipement, technologie, un aspect qui continuera à être étendu dans tous les centres éducatifs.

Il a assuré que tous les lycéens ont été équipés de technologie, car elle joue un rôle dans le développement humain, nous sommes dans de nouveaux temps, dans de nouveaux siècles et nous, les Nicaraguayens, devons assurer le développement de ces compétences qui nous relient à toute la question de la technologie.

Sur ce sujet, Arauz a assuré que les espaces sont équipés en fonction des niveaux éducatifs ; par exemple, l'éducation initiale a la particularité que les fonctions éducatives doivent développer des compétences sociales, des capacités physiques, une stimuler la perception, et c'est pourquoi elles sont conçues avec des couleurs spécifiques.

Il a ajouté que la batterie sanitaire est à portée de main, « tout ce que nous faisons, nous le faisons en nous concentrant sur les besoins de l'être humain, par modalité, de la même manière dans l'école primaire, secondaire, les salles de classe tic qui ont leurs propres particularités. »

Sur la question de l'infrastructure scolaire, il a déclaré qu'il s'agit d'un défi permanent, « année après année, elles sont activées, année après année, elles sont construites, année après année, elles sont remplacées parce que c'est permanent. Et parallèlement à ce processus d'amélioration de cette infrastructure, nous développons également des processus éducatifs pour promouvoir ce soin. »

L'ingénieur Arturo Collado, représentant du Nicaragua à l'UNESCO, a souligné que le Nicaragua a joué un rôle important dans les questions éducatives:

« Nous devons nous rappeler que le Nicaragua a fait un grand pas avec l'alphabétisation, c'est une réalisation importante pour l'UNESCO, rappelons-nous que dans le monde il y a plus de 900 000 000 de personnes qui ne savent pas lire, c'est plus de 10% de la population mondiale. Il y a des pays qui ont 50% ou 60% d'analphabétisme, et le Nicaragua a pris les mesures et a obtenu des prix et des reconnaissances de la part de l'UNESCO, pour cette raison .»

En ce qui concerne les progrès récents, Collado a évoqué la question de la formation des enseignants: « Dans les écoles normales. Elles sont devenues des écoles normales supérieures, c'est-à-dire qu'elles ont maintenant un niveau universitaire, les enseignants qui vont enseigner à l'école primaire vont avoir un niveau universitaire. Elles sont reconnues comme des universités, cela a été fait par le Nicaragua avec le soutien de l'enseignement supérieur nicaraguayen, mais aussi avec le soutien d'autres institutions de différents endroits du monde qui ont permis ces progrès, et c'est une avancée structurelle pour le pays. »

Il a également déclaré que les universités obtiennent la reconnaissance institutionnelle internationale qui leur revient, « de telle sorte que les diplômes et les études réalisés soient reconnus ici et là, avec un mécanisme officiel de l'UNESCO, de telle sorte que nous sommes accrédités ou certifiés. Et c'est quelque chose de très important, surtout avec la vision de l'UNESCO, qui est de protéger le migrant qui étudie partiellement dans un endroit et doit continuer dans un autre, alors cela a à voir avec la reconnaissance de ses études. Le Nicaragua fait partie de ce schéma mondial et est reconnu. »

Il a également évoqué le fait que les années précédentes, l'éducation était purement urbaine: « Le pays avait une forte population paysanne, peu de population urbaine, et l’éducation était urbaine. C'était le problème avec l'analphabétisme, maintenant, mais beaucoup l'accent sur l’éducation dans les campagnes, à tous les niveaux d'éducation, le ministère de l'éducation étant le bras fort pour cela, mais l'éducation technique et supérieure progresse sur ces questions d’éducation dans les campagnes. »

Enfin, Collado a parlé de l'éducation interculturelle au Nicaragua: « Un autre sujet important, rappelons-nous que dans le monde, il faut protéger, il faut bien gérer la question de l’interculturalité. Ici, nous avons une éducation interculturelle bilingue, l'éducation est dispensée non seulement en espagnol, dans les langues que nous connaissons, mais aussi dans les langues mayangna, par exemple, et l'éducation est dispensée dans ces langues, car il s’agit de préserver ces cultures. C'est une chose peu connue mais l'UNESCO sait que cette pratique éducative est mise en œuvre. »

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Source en espagnol :

https://nicaraguensesporlapazenzaragoza.blogspot.com/2024/01/gobierno-sandinista-ha-transformado.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/02/nicaragua-le-gouvernement-sandiniste-a-transforme-le-secteur-de-l-education.html