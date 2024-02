Salvador : Le cabinet occulte de Vénézuéliens qui gouverne avec Bukele et sa famille

Le Gouvernement du président Nayib Bukele possède une structure occulte au-dessus de ses ministres, une espèce de super-cabinet composé par au moins 10 conseillers vénézuéliens dont les contrats, les honoraires et les responsabilités n'ont pas été rendu publics. la plupart d'entre est liée au Gouvernement par intérim autoproclamé de Juan Guaido et à la direction du parti Volonté Populaire à Maracaibo et Caracas. Au moins depuis février 2020, un mois avant la pandémie de coronavirus, ce cabinet parallèle a donné des ordres à des ministres du ministère de l'économie, de la santé et d'autres institutions de l'Exécutif. Un autre groupe, depuis la Maison Présidentielle (CAPRES), se charge de coordonner les activités de l'appareil de propagande de l'Organe Exécutif et des Nouvelles Idées, un parti fondé autour de la figure de Bukele qui contrôle l'Assemblée législative depuis février février 2021.

Le Phare a analysé des déclarations faites lors d'évènements internationaux et des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles certains de ces Vénézuéliens reconnaissent leur rôle dans le Gouvernement, ainsi que des photos d'activités du Gouvernement et de Nouvelles Idées prises entre le 1er février 2020 et le 1er mai 2021 sur lesquelles les Vénézuéliens apparaissent en tant que protagonistes. Nous avons discuté avec trois fonctionnaires et deux employés de ce Gouvernement qui sont témoins du travail de ce groupe, avec un patron qui les a vu gérer et résoudre des problèmes officiels et deux diplomates ont raconté comment et qu'elle sorte d’ordres ils donnent aux ministres et aux autres fonctionnaires. De plus, deux Vénézuéliens qui ont travaillé avec les conseillers au Salvador et qui sont amis avec eux depuis l'époque où ils étaient étudiants à l'université ont décrit certaines des fonctions qu'ils remplissent dans le pays.

Les 5 fonctionnaires et les 2 employés ont dit avoir peur d'être identifiés à cause du risque de perdre leur emploi ou du risque de représailles contre eux et leur famille. Le patron a dit avoir peur d'être harcelé par le fisc, les diplomates ont demandé qu'on ne révèle pas leur nom parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de parler de ces choses-là, et les deux Vénézuéliens par crainte d'affronter des campagnes de discrédit dans leur pays étant donné qu'ils travaillent avec l'opposition à Caracas.

Les témoignages de ces 10 sources permettent de dessiner un organigramme non officiel, une structure parallèle dans laquelle la chef de cabinet n'est pas la commissaire des opérations du cabinet Carolina Recinos mais une vénézuélienne : Sarah Abdel Karim Hanna Georges. Hanna a été assistante du dirigeant d'opposition vénézuélien Léopoldo Lopez et de son épouse Lilian Tintori.

À la pointe de la pyramide du pouvoir au Salvador, se trouve le président Nayib Bukele, suivi par Karim, son frère le plus proche et ensuite par ses frères Ibrahim et Youssef. Les Vénézuéliens fond la liaison entre le clan familial Bukele, le Gouvernement et le parti Nouvelle Idées. Ils transmettent des grandes orientations en personne et à travers des groupes WhatsApp à partir desquels les instructions tournent. Le Phare a identifié un groupe de 30 Vénézuéliens qui travaillent au Gouvernement sur lesquels 10 appartiennent à un cercle privilégié de prise de décision. Sur les 20 qui restent, certains ne vivent pas au Salvador mais ont l'habitude d’y rester pendant des périodes qui vont de quelques jours à quelques mois.

« Je te le résume ainsi : presque pour chaque ministre, ils ont un Vénézuélien derrière qui donne les ordres, », a expliqué un ami des conseillers vénézuéliens.

Fin mars 2021, après une publication du Phare sur Lester Toledo, le chef de campagne de Nouvelles Idées, un ambassadeur s'est rapproché d'un journaliste du Phare pendant un évènement : « Oui, c'est vrai. Il y a un tas de Vénézuéliens qui participent à des réunions officielles du Gouvernement et leur chef est Sarah Hanna. » Les autres conseillers vénézuéliens ont des domaines spécifiques dans le cabinet élargi, et rendent des comptes à Hanna en tant que ministre non officiels du Gouvernement.

Dans l’organigramme non officiel de ce cabinet parallèle, en dessous d’Hanna se trouve sa personne de confiance, Miguel Sabal qui se charge des problèmes logistiques et du recrutement des Vénézuéliens à Caracas pour travailler avec le Gouvernement du Salvador. Ensuite, se trouvent les conseillers par domaine : Miguel Arvelo, à la santé ; Tomas Hernandez, à l'économie ; Roddy Rodriguez, à l'éducation et à la chancellerie ; Juan Carlos Gutierrez, sur les problèmes de transparence, les relations avec la cour des comptes et la CICIES ; Santiago Rosas a été chargé de l'élaboration du plan de contrôle territorial qui n'a jamais été présenté publiquement. Et Ernesto Herrera joue le rôle de conseiller au ministère de la sécurité. Comme conseillère de Capres dans le protocole, se trouvait Maria Alejandra Garcia, qui est chargée de coordonner avec son mari Tomas Hernandez, le programme d'urgence sanitaire. La tête du second groupe est Lester Toledo qui a travaillé pour Nouvelles Idées, mais à qui le Gouvernement a demandé de concevoir le programme d'urgence sanitaire comme outil d'organisation du territoire. Les actions de propagande sur les réseaux sociaux sont coordonnée par l'équipe de Toledo qui comprend son frère Lender et Esteban Vicuña, en coordination avec Hanna.

Le 1er juin, le Phare a demandé une interview par courrier électronique et par message WhatsApp à plusieurs conseillers de ce groupe : Sarah Hanna, Lester Toledo, Esteban Vicuña et Roddy Rodríguez, mais au moment où on nous écrivons cet article, il n'a pas eu de réponse. Le 24 février, Vicuña a promis d'accorder une interview : « Je suis sur un évènement, mais demain, avec beaucoup de plaisir, à 8h du matin, je peux répondre à toutes vos questions », a-t-il dit mais il n'a pas répondu au téléphone. Les institutions officielles de communication de ce Gouvernement ne se chargent pas de gérer les interviews des Vénézuéliens sous prétexte qu'il n'apparaissent sur aucun organigramme.

Ces conseillers n'ont pas de statut officiel et le Gouvernement a nié l'existence de leurs postes par le biais de résolutions de ses bureaux d'accès à l'information (OIR). Le 16 décembre 2020, le ministère de la santé a répondu à un citoyen qui demandait ces contrats que les conseillers vénézuéliens n'apparaissaient pas comme employés sur les registres des ressources humaines, et Capres a déclaré que les contrats étaient « inexistants » et « réservés » selon une résolution du 2 juillet 2020. Deux employés de Capres ont dit au Phare que les honoraires des Vénézuéliens viennent de la direction et de l'administration institutionnelle/administration générale du secrétariat privé de la présidence de la république et qu'ils ont tous des contrats de conseillers.

Le 1er juin, une laborantine de l'institut nationale de la santé a dénoncé le fait que Miguel Arvelo, Miguel Sabal et Sara Hanna lui ont ordonné de ne pas faire de test de COVID–19 même aux personnels en première ligne. Cette dénonciation Interne a été connue par la révélation d'un mémorandum destiné à la sous-directrice de l'INS Xóchitl Sandoval. En décembre 2020, un fonctionnaire a attiré l'attention sur le schéma que décrit ce document : « Les conseillers vénézuéliens sont comme les mauvais génies des Bukele. Ils les accompagnent à des activités et à des réunions très spécifiques de haut niveau, », a-t-il raconté. « Je sais que les frères prennent les décisions mais ce ne sont pas eux qui prennent le téléphone pour nous donner des ordres, ils demandent à leurs émissaires: les Vénézuéliens, cela se produit dans plusieurs ministères, », a-t-il ajouté.

Les relations avec ces conseillers ont commencé à se construire à partir de la campagne de Bukele pour les élections présidentielles de 2019. Sarah Hanna et Lester Toledo ont participé à cette campagne en tant que stratèges. En mai 2019, Bukele a fait une tournée aux États-Unis et participé à une conférence de l’Americas Society/Council of the Americas où il a rencontré Carlos Vecchio, un homme de confiance de Lester Toledo qui avait été nommé ambassadeur à Washington D.C. par Juan Guaido, un député de Volonté Populaire qui, le 23 janvier 2019, s'était autoproclamé président du Venezuela avec le soutien des États-Unis et de l'Union européenne.

« Nous remercions le président élu du Salvador, Nayib Bukele, pour son soutien au peuple vénézuélien, l'engagement qu'il a montré envers notre cause de liberté, de fin de l'usurpation et de rétablissement de la démocratie dans notre pays, » a écrit Vecchio après la réunion du 7 mai 2019. Le 2 novembre 2019, Bukele expulsait du Salvador les diplomates de Nicolas Maduro.

En décembre 2020,1 ministre a évoqué une règle non écrite de ce Gouvernement : « Si, en tant que responsable d'une institution, tu n'as pas un canal de communication direct avec le président, tu es foutu, parce que ce sont les Vénézuéliens qui commandent. »

Le Phare a confirmé que depuis février 2020, certains de ces conseillers ont participé en tant que protagonistes à la construction du « fond d'urgence » de 2000 000 000 de dollars destiné à combattre la pandémie. » « Ils se sont chargés de la coordination des dons internationaux dans la table de crise qui ensuite a été baptisée équipe interdisciplinaire de contention de l'épidémie et qui a fonctionné dans l'immeuble Century Tower, dans les environs de Cifco, dans la Zone Rose, » a dit une source qui a affirmé que dans ce bureau ont été définies les phases pendant les mois de confinement. Là, le programme de remise de panier d'aliments a été créé, et aussi le plan de vaccination qui a été déclaré secret jusqu'en 2024. « Dans cet immeuble se trouve Corsatur, au 10e étage et le Mitur, au 11e. Cet endroit a été la base d'opération des Vénézuéliens, », a confirmé un employé de Capres, en évoquant le fait que le tourisme a géré les locations des hôtels qui fonctionnait comme « Centre de contention. »

L'équipe qui coordonné les programmes de la pandémie

Le 17 février, le Gouvernement a organisé un évènement à l'unité de santé Atlacatl pour donner le coup d'envoi à la campagne de vaccination contre le COVID–19, après l'arrivée d'un premier lot de vaccins AztraZeneca du programme Covax (Accès global aux vaccins) en provenance d'Inde. Une heure avant le début de cet évènement, Sara Hannna est entrée avec une équipe de conseillers pour superviser la logistique. Elle est entrée plusieurs fois dans une cabine pour discuter avec le ministre de la santé. Francisco Alabi, qui attendait le président Bukele.

Après cela, un, Ambassadeur a donné plus d'explications sur la présence de Anna, à cet évènement : « J’ai eu connaissance du fait que la personne désignée par le Gouvernement du Salvador pour coordonner le Covax et pour donner des détails à la communauté internationale sur sa mise en place, c'était elle. »

Lors de ce même évènement, dans une zone à laquelle la presse n'avait pas accès, un homme attendait, assis, que l'évènement débute. Il s'agissait de Miguel Arvelo, qui avait d'abord été détaché à l’environnement mais qui, en 2020, est devenu un lien entre Capres et le MINSAL. « Il était chargé de coordonner des projets au MINSAL. Il apportait les instructions de Sara Hanna aux personnels de rang intermédiaire, et aux techniciens de ce ministère, » a raconté un fonctionnaire qui a participé à ces réunions.

Arvelo n'avait jamais travaillé auparavant dans aucun domaine en relation avec la santé humaine. « Quand ils sont arrivés au Salvador, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une pandémie. Aucun des conseillers sous les ordres de Sara Hanna qui est odontologue n'était médecin. Ainsi, ils ont sélectionné par défaut le vétérinaire Miguel Arvelo, qui était celui qui comprenait plus ou moins ces problèmes, » a raconté un ami vénézuélien des conseillers.

Cet évènement se trouvait aussi Miguel Sabal Matheus. Après Sarah Hanna et Lester Toledo, qui a été le chef de campagne de nouvelles idées pour les élections de février 2021, Sabah Matheus est le conseiller vénézuélien le plus haut placé. Il a travaillé à Cucuta, Colombie, sur la logistique de l'aide humanitaire envoyée depuis Miami, en tant que délégué de Guaido.

Sabal est un entrepreneur de Caracas qui, en 2013, à fondé à Panama l’entreprise Recreaciones Aventura SA, l'entité avec laquelle opère une entreprise qui organise des camps, des ateliers de direction de personnes et de communication au Venezuela qui a servi de plate-forme pour construire un réseau de soutien dans ce pays, selon une source vénézuélienne.

Le Phare a pu constater qu'en février 2014, Sabal avait constitué à Miami avec Sara Hanna la Fondation Futur Présent INC, qui se consacre à former des dirigeants qui ont fini par occuper des postes à Volonté Populaire, le parti d’opposition au chavisme fondé en 2009 sous la direction de Léopoldo Lopez. Un autre des conseillers au Salvador,Roddy Rodríguez Fuentes, est trésorier de la fondation.

Rodríguez Fuentes est aussi conseiller au ministère de l'éducation du Salvador. Avant, il avait été nommé à la chancellerie. D’août à novembre 2020, il a été le responsable de « la conception d'un système de planification, de suivi et d'évaluation des processus de formation des enseignants, » dit son profil sur LinkedIn. De janvier à juin 2020, il a coordonné la planification des programmes dans le cadre de la pandémie. Il a lui-même confirmé sa participation au Gouvernement de Bukele dans son profil : « J'ai été le responsable de la conception et de la mise en place de stratégies de coopération internationale pour le Gouvernement du Salvador, qui ont inclut la conception d'une Agence de Coopération Internationale du Salvador (ESCO), la coordination de la stratégie de coopération internationale du Gouvernement pendant la réponse rapide à la pandémie de COVID–19, entre autres. »

En juillet 2020, ESCO a été créée par décret exécutif comme une institution « qui agira sous les orientations du président de la République. » Elle est responsable de la coordination pour l'obtention de la coopération internationale et l'établissement des priorités, à travers de grandes orientations.

Rodríguez Fuentes et consultant à Bogotá, Colombie, de l’entreprise SmartEd Education Solutions KIES, selon son site, à une filiale au Salvador, dont le bureau se trouve dans l'immeuble Century, Power, dans la zone rose, à 100 Benito. Rodríguez Fuentes et le contact principal de l'entreprise au Salvador. Pendant les six premiers mois de 2020, l'immeuble Century était le lieu de réunion des conseillers vénézuéliens, raconte un patron qui, à cause de son travail, s'est rendu dans cet immeuble pour assister à certaines réunions d'affaires qui n'étaient pas en rapport avec eux, mais il a pu les reconnaître. Un technicien d'un organisme international a dit que les Vénézuéliens se réunissaient dans ces bureaux « Pendant quelques mois, j'ai su que là, ils planifiaient des activités de la table de crise du Gouvernement dans le cadre de l'pandémie. »

Deux fonctionnaires du Gouvernement qui avait connaissance des activités de planification entre janvier et avril 2020. Coordonnées par le CAPRES. Pour l'attention à la pandémie, on dit que les conseillers vénézuélien s'était répartis des domaines. « Par exemple, je savais que Sara Hanna et Tomas Hernandez participaient à l'équipe de coordination des achats d'aliments et dans la planification du bon de 300 $, », raconte l'un des fonctionnaires. « Hernandez est le lien avec les institutions du ministère de l'économie : budget, économie, agriculture, et même BCR, », a-t-il dit.

Trois sources du Gouvernement qui avaient connaissance des discussions au CAPRES et dans d'autres espaces de réunion du cabinet ont dit que l'architecte du programme d'urgence sanitaire était Lester Toledo : « Lester est la personne qui a conçu le PES. Une des équipes chargées de l'emballage et de la distribution du programme de remise était coordonnée par les Vénézuéliens, » a dit un fonctionnaire de haut niveau de ce Gouvernement : « Il avait déjà travaillé sur des problèmes logistiques d'aide humanitaire pour Guaido, alors, il était logique qu'il soit chargé de coordonner la logistique. La coordination des achats a été délégué à Tomas Hernandez, », raconte un autre fonctionnaire.

Tomas Hernandez, le conseiller qui transmet les ordres aux membres du cabinet économique n'est pas un économique. Dans un bulletin de l'université catholique Andres Bello ((Caracas, Venezuela), on le présente comme un ingénieur et dans sa description sur son compte Twitter, il dit qu'il a une maîtrise sciences politiques. « Il est venu au Salvador parce que sa femme, Maria Alejandra Garcia, qui avait milité à Volonté Populaire, travaillait comme conseillère au CAPRES, » a raconté un ami ami des Vénézuéliens.

Un fonctionnaire qui était au courant des discussions de février 2020 pour construire un « fonds d'urgence » de 2000 000 000 de dollars en prêt approuvé par l’assemblée le 26 mars a dit que les Vénézuéliens avaient joué un rôle actif en incluant en incluant dans le brouillon de décret un paragraphe qui établissait comme l'une des destinations de l'argent la distribution de paniers d'aliments. « Depuis le début, les conseillers vénézuéliens avaient insisté dans les réunions de planification sur les bénéfices que pouvait avoir la remise de ces paniers d'aliments pour la campagne législatives et municipale de 2021, » a dit cette source.

Le 12 mai, Toledo était à la Maison Présidentielle et il apparaît sur une photo comme exposant du PES devant des fonctionnaires du cabinet qui ont participé à l'achat, à l'importation et à la distribution des colis d'aliments parmi lesquels se détachent le directeur de la police Mauricio Arriaza Chicas et le ministre de l'agriculture de l'époque Pablo Anliker qui a autorisé des achats d'aliments qui ont coûté des millions.

Quelques semaines auparavant, le 30 avril, Toledo, partagé sur Instagram, une vidéo au « centre des opérations du PES », aux douanes de San Bartolo, à Ilopango. « Depuis quelques semaines, nous travaillons avec le président Nayib Bukele sur un ensemble d'actions pour que la population ne sente pas autant l'impact et les effets économiques causés par la pandémie de COVID–19 », a écrit Toledo. A ce même endroit, quelques semaines plus tard, le 18 mai, le président Bukele et son frère Karim ont annoncé le programme de remise de paniers d’aliments.

Toledo, en tant que représentant de son entreprise entreprise Salto Ángel Consulting, a dirigé la campagne de Nouvelles Idées pour les élections législatives lors desquelles ce parti à conquis 56 des 84 sièges de l’Assemblée.

Cette victoire écrasante est survenue dans le cadre de l'une des élections les plus inégales. Le parti au Gouvernement avait consacré 8 700 000 $ à sa campagne à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur les réseaux sociaux contre 3 600 000 $ pour les 8 autres partis, selon un rapport d'Action Citoyenne. Sans compter l'effet de la distribution par le Gouvernement des paniers d'aliments achetés au Mexique, au Panama et aux États-Unis, pour plus de 200 000 000 de dollars qui ont été distribués de mai 2020 à février 2021, juste avant les élections.

Conseiller venu derrière les plans de Bukele

En novembre 2019, Juan Carlos Gutiérrez - mandataire de Juan Guaidó pour ratisser la richesse et gérer sa récupération devant l'Union européenne qui a fui le Venezuela- a été nommé par Bukele conseiller anti-corruption auprès de la présidence salvadorienne. Depuis le 26 novembre 2019, Gutiérrez a participé à des activités pour créer une Commission internationale contre l'impunité au Salvador (CICÍES), en coordination avec l'Organisation des États Américains, et pour créer une unité d'enquête sur la corruption de la police nationale civile.

En avril 2020, au moment des premiers achats de la pandémie, Juan, Carlos Gutiérrez a démissionné et est parti en Espagne. Interrogé sur son départ du Gouvernement, il a dit au Phare, le 8 avril 2021, qu'il ne ferai aucun commentaire : « Pour des raisons éthiques et légales, je ne peux pas donner plus d’informations. »

Selon la propagande officielle, en novembre 2019, le plan de Contrôle territorial (PCT) avait déjà été mis en place depuis quatre mois. Un Vénézuélien proche des conseillers a révélé au Phare que celui qui était chargé de travailler sur ce plan - au moins sur le document- n'était pas le ministre de la sécurité et de la justice de l’époque Rogelio Rivas, mais Santiago Rosas. À ce propos, un fonctionnaire de ce Gouvernement a confirmé ce qui suit : « C'était le principal conseiller du ministère de la sécurité et il élaborait des stratégies sans consulter le ministre de l’époque Rogelio Rivas. Il a été chargé de concevoir le plan de Contrôle territorial. »

Le 5 septembre 2019, l'entrepreneur textile, Rodrigo Bolaños, reconnu, pour avoir mis au point des programmes de responsabilité patronale sur les problèmes de réhabilitation et de réinsertion, a présenté le Vénézuélien comme un interlocuteur du Gouvernement : « Aujourd'hui, Santiago Rosas, maître à Oxford, chargé du problème de réhabilitation et de réinsertion, nous accompagne. Je suis certain que son apport renforcera les initiatives du nouveau Gouvernement dans ce domaine. Bienvenue, » a écrit Bolaños sur Twitter, ce jour-là.

L'ambassadeur du Royaume-Uni, David Lelio, a répondu à cette publication : « voir un boursier. Chevening jouer un rôle aussi important au Salvador me fait plaisir. » . Chevening et le principal programme de bourses d'études universitaires du Royaume-Uni. Deux fonctionnaires ont dit au Phare que Rosas avait démissionné après l'irruption du président Bukele avec des militaires à l'Assemblée pour faire pression sur les députés pour qu'ils approuvent un prêt du plan de Contrôle territorial.

Avec Rosas , le Vénézuélien Ernesto Herrera Núñez À conseiller le ministère de la sécurité, selon ces deux mêmes sources du gouvernement. Sur Herrera, ils n'ont pas donné plus de détails concernant ses fonctions.

Rosas et Herrera ont travaillé à la municipalité d’ El Hatillo (2013–2017) dirigée par l'un des amis les plus proches de Lester Toledo, David Smolansky, un ancien maire en exil, qui, en 2018, avait été désigné par le secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro, commissaire de cet organisation pour les migrants et des réfugiés vénézuéliens. Pendant cette période, Rosas était le directeur de gestion de la police municipale et coordinateur de la planification stratégique et de la transparence et Herrera chercheur de stratégies d'optimisation policières pour la police à El Hatillo. En 2018, tous 2 ont travaillé avec Amnesty international sur une « Proposition de réorganisation de la sécurité des citoyens » pour « réduire les homicides et la délinquance au Venezuela. »

Trois des principaux dirigeants de Volonté Populaire en exil qui, en 2019, ont fait du lobbying pour obtenir le soutien des deux partis à Washington D. C en faveur de Juan Guaidó ont assisté à l'investiture d’Ivan Duque en Colombie.

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Source en espagnol :

https://elfaro.net/es/202106/el_salvador/25520/el-gabinete-oculto-de-venezolanos-que-gobierna-con-bukele-y-su-familia

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/02/salvador-le-cabinet-occulte-de-venezueliens-qui-gouverne-avec-bukele-et-sa-famille.html