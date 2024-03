Venezuela : Comment le butin de CITGO a été réparti dans des mains privées

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Depuis la saisie illégale de l'entreprise, la direction de Guaido a orienté les bénéfices de l'entreprise non seulement vers l'obtention d'une nouvelle dette (« refinancement »), mais aussi vers la remise de « dividendes » et de « programmes d'aide humanitaire » pharaoniques sous forme de subventions et de donations pendant qu'il joue à aiguiser la pénurie d'essence et à empêcher le Venezuela d'utiliser les ressources de CITGO pour affronter la pandémie.

La fondation Simon Bolivar (FSB) est une fondation privée sans but lucratif fondée par CITGO Petroleum en 2006 pour apporter une assistance médicale à un éventail varié de cas au Venezuela, et aussi aux États-Unis.

Avant la saisie de CITGO, par la Maison-Blanche, dans le cadre de « l'opération Guaido », en 2019, cette fondation s'était distinguée comme une source de soutien pour les soins médicaux d'enfants atteints de cancer à qui elle fournissait le traitement médical, les déplacements et la manutention aux États-Unis.

Après le changement illégal de direction, cet objectif a été annulé. La FSB est devenue une source de transfert de revenus vers une galaxie d'intérêts de dimensions variées.

En mars 2020, la direction illégale nommée par Juan Guildo a désigné Mariela Poleo comme présidente de la fondation Simon Bolivard de CITGO. Son profil sur la page Web de CITGO, souligne que « Poleo a travaillé pendant plus de 20 ans à EQUINOR ASA (anciennement Statoil) où elle a occupé plusieurs postes y compris la direction des finances et du contrôle pour l'exploitation en Amérique du Nord et le développement de projets offshore. Aux différents postes qu'elle a occupés,Poleo a supervisé des budgets de milliers de millions de dollars en gérant la planification stratégique, le risque et l'analyse financiers pour de grands projets en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Norvège et en Afrique. »

Dans les premiers jours d'août, août 2020, la FSB a annoncé une subvention de 1000 000 de dollars à trois organisations internationales : AID FOR AIDS International, FOOD FOR THE POOR INC. et que la Fondation Panaméricaine de Développement fournirait 1,4 tonnes métriques de médicaments pour 7000 Vénézuéliens.

La subvention accordée par la FSB semble trop haute pour les demandes faites par les organisations bénéficiaires sélectionnées :

L'organisation AID FOR AIDS a été fondée en 1996 et, selon son site officiel, a comme objectif de fournir des médicaments et des rétrovirus à des personnes atteintes du VIH/SIDA. Pour cette raison, il est étonnant que la subvention obtenue ait pour base la distribution de suppléments nutritionnels alors que ce n'est pas l'objectif déclaré de l'organisation bénéficiaire.

Adriana Cisneros de Griffin, présidente de la Fondation Cisneros et vie au président de l'organisation, patronale, vénézuélienne, figurant entre les membres fondateurs de AID FOR AIDS. Selon Poderopedia, María Eugenia Maury Arria, épouse actuel de l'ancien diplomate, Diego Arria, et la présidente de AID FOR AIDS bien que le site officiel de l'organisation indique actuellement comme présidente Laura Messina.

Lors d'évènements de l'organisation, on peut voir Maria Eugenia Maury avec Diego Arria et Laura Messina, laissant voir sa position dans la direction dans l’organigramme.

D'autre part, la Fondation Panaméricaine de Développement (FUPAD) a été créée en 1962 en tant qu'organisation affiliée à l'Organisation des Etats Américains. Elle reçoit un financement du Gouvernement des États-Unis et le déclare publiquement. Le centre de son activité se trouve en Colombie où elle se vante de sa coopération avec des institutions étasuniennes comme le bureau antidrogue et des instances de sécurité comme la police colombienne.

Bien que la FUPD se présente comme une organisation à fins humanitaires, des données et des investigations l'impliquent dans des activités plus proches de l'ingérence étrangère organisée par Washington. Selon une enquête de l’avocate Eva Golinger en 2010, « l'un des programmes de la FUPAD pour lequel elle a reçu 699 996 $ du département d’État en 2007 était consacré au développement des médias indépendants au Venezuela » et au journalisme, grâce à des « technologies innovantes. »

Et justement, sur le registre des activités publiques de la FUPAD, on peut voir cette orientation vers des. Initiatives médiatiques. Elle a mis en marche une école de youtubeurs en Colombie et les tâches « humanitaires » ont été réduites à la remise de produits d'hygiène à des migrants colombiens rentré du Venezuela.

Il n'existe pas d'enregistrement de la remise « d’aide humanitaire » aux 36 000 migrants vénézuéliens pour laquelle elle a obtenu la subvention de la FSB.

FOOD FOR THE POOR INC. Ees l'une des organisations humanitaires les plus importantes des États-Unis et a un profil chrétien marqué. Le « soutien humanitaire » au Venezuela a été plus déclaratif qu’autre chose et dans ses registres de presse, il n'apparaît pas d'activité systématique, ce qui provoque de gros doutes concernant les raisons pour lesquelles elle a reçu la subvention de la FSB.

L'organisation reconnaît qu'elle a travaillé depuis des années avec le Commandement Sud des États-Unis dans ses opérations « humanitaires. » Concrètement, en octobre 2018, elle a collaboré avec du matériel et du personnel au déploiement de l'USNS Confort pour l'Amérique latine dans le cadre des pressions pré-guerrières contre le Venezuela.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/24/venezuela-como-repartieron-el-botin-de-citgo-a-manos-privadas-en-2019-y-2020/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/02/venezuela-comment-le-butin-de-citgo-a-ete-reparti-dans-des-mains-privees.html