Venezuela : L'Union européenne ne reconnaîtra pas le résultat des élections présidentielles

L'Assemblée nationale a rejeté jeudi la résolution du Parlement européen sur les élections présidentielles qui auront lieu au Venezuela cette année, conformément à la Constitution votée ce mercredi.

Concrètement, le Parlement européen a affirmé qu'il ne reconnaîtra « ni les élections ni les résultats des élections » de cette année au Venezuela si la politicienne de droite Maria Corina Machado, disqualifiée pour 15 ans, n’y participe pas.

Selon le site DW, le texte de la résolution non contraignante soutient aussi que l'Union européenne « ne doit considérer l'envoi d'aucune mission d'observation électorale. au Venezuela si certaines conditions ne sont pas remplies.

Ce refus sera maintenu. « tant qu'on ne permettra pas à Maria Corina Machado de participer aux élections. »

Face à cette situation, dans un communiqué publié par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodríguez celle-ci a qualifié la décision du Parlement européen de « grossière ingérence dans nos affaires intérieures et de non-respect de ce qui est stipulé dans la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela. »

Le Parlement vénézuélien a affirmé que cette action représente une nouvelle escalade d'agression contre la paix et la stabilité politique du pays. « en prétendant réactiver le caractère suprémaciste et colonialiste, décadent et diminuer en Europe et dans le monde. »

L'Assemblée nationale alerte sur le fait que « par cette action, il cherche à couvrir les actes terroristes planifiés pour assassiner le président constitutionnel Nicolas Maduro Moros et ainsi porter atteinte au fonctionnement normal des institutions démocratiques du pays, en promouvant et en soutenant des secteurs de la droite fasciste de l’opposition vénézuélienne et en les encourageant à prendre le chemin de la violence, de l'extrémisme et du terrorisme pour la déstabilisation politique. »

C'est pourquoi ils ont déclaré « persona non grata », les députés européens qui « ont grossièrement voté et appuyé cette résolution. »

Dans le texte, ils préviennent que ces actions sont contraires aux principes du droit international consacré dans la Charte des Nations unies et dans d'autres règles qui régissent les relations pacifiques entre les Etats et « pourraient disqualifier la participation de l'Union européenne comme accompagnante internationale des élections présidentielle qui doivent avoir lieu cette année parce qu’elle ne réunit pas les conditions d'objectivité, de neutralité et d'impartialité nécessaires pour être accompagnant international. »

