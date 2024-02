Venezuela : Les États-Unis volent l'avion d’ EMTRASUR retenu en Argentine

Le Gouvernement de l'Argentine présidé parJavier Milei a remis aux États-Unis l'avion de l'entreprise vénézuélienne, EMTRASUR conviasa , volant de cette façon l'avion grâce à une procédure de confiscation illégal.

Depuis lundi, l'avion se trouve en Floride, États-Unis, après une escale en Haïti. Le vol se concrétise ainsi sous le prétexte des sanctions unilatérales et des mesures de blocus dont fait l'objet le Venezuela.

Selon une information publiée par la journaliste Madelein García, le Gouvernement des États-Unis aurait fait passer cet avion pour un vol militaire pour pouvoir le déplacer de l'Argentine vers son territoire en obtenant les permis de vol de façon frauduleuse.

Madelein García avait raconté un peu plus tôt que l'INC avait émis une notification disant que le survol de cet avion n'était pas autorisé, mais qu'on a passé outre.

En Colombie, explique le journaliste, le président Gustavo Petro « a interdit, le survol de son espace aérien », mais l'avion a éteint son transpondeur et a disparu des radars lorsqu'il est arrivé à Cartagène des Indes.

Début janvier, le juge fédéral de Lomas de Zamora, Federico Villena, compétent pour l'aéroport international d'Ezeiza, a accepté la demande des États-Unis et ordonné que l'avion leur soit remis.

Quelques heures plus tôt, la mission diplomatique vénézuélienne en Argentine avait rejeté les accusations du journal Clarín qui accusait un fonctionnaire de l'ambassade vénézuélienne en Argentine de « soi-disant illégalité ».

Plus précisément, le fonctionnaire vénézuélien avait cherché à confirmer que l'avion se trouvait bien à l'aéroport. Cependant, l'information a été déformée par les médias argentins qui ont tenté d'associer la mission diplomatique à certaines organisations afin de « manipuler l'opinion publique, d'inciter à la haine et de criminaliser la fonction que les diplomates remplissent dignement », selon un communiqué.

C'est pourquoi la mission diplomatique vénézuélienne a exigé des excuses publiques et une rectification de la part de Clarín. Le Venezuela a dénoncé à plusieurs reprises le vol de l'avion par le Gouvernement argentin.

Communiqué du Gouvernement vénézuélien :

La République Bolivarienne, du Venezuela condamne catégoriquement le vol éhonté de l'avion Boeing, 747–300 immatriculé Y.V 35 31 appartenant à l'entreprise de transport aérien du Sud (EMTRASUR S. A.) qui a eu lieu aujourd'hui après les complots des États-Unis d'Amérique du Nord et de la république d'Argentine, qui, en violant, de façon évidente toute les normes de l'aéronautique civile ainsi que les droits commerciaux, civils et politiques de cette entreprise, met en danger la sécurité aéronautique dans la région.

Cette opération honteuse de rapacité s'inscrit dans la liste d'agressions délictueuses contre la République Bolivarienne du Venezuela qui ont été appliquées pendant plus d'une décennie par les États-Unis et inclut la saisie d'actifs comme l'entreprise CITGO et l’application de plus de 930 sanctions illégales en complicité avec l'extrême droite d'opposition qui agit comme des agents directs de l'empire nord-américain contre le Venezuela.

Le Venezuela libre et souverain donnera une réponse ferme, directe et proportionnée à cette attaque, réponse pour laquelle il utilisera toutes les ressources disponibles dans le cadre de la Constitution nationale, de la diplomatie et du droit international.

La République Bolivarienne, du Venezuela dénonce devant l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OCI) la violation par les deux Gouvernements mentionnés précédemment des règles internationales que les Etats sont obligés de respecter en matière de navigation aérienne, ce qui crée une situation grave d'insécurité juridique et opérationnelle sans précédent dans notre région.

Parmi les infractions commises figurent la dissimulation d'informations au moment de l'identification du vol, la désactivation du transpondeur sur plusieurs étapes de la route, et d'autres qui doivent faire l'objet d'une enquête indépendante. L'État vénézuélien prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir la justice et restituer l'avion à son propriétaire légitime.

Aucun empire ni aucun de ses satellites laquais ne pourront mettre à genoux la volonté du peuple vénézuélien qui a décidé de suivre la route de la véritable indépendance et construit son chemin vers la prospérité politique, économique et sociale comme cela a été démontré au monde pendant ces dernières années.

Caracas, 12 février 2024.

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/02/venezuela-denunciara-a-argentina-y-eeuu-por-robo-descarado-de-avion-de-emtrasur/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/02/venezuela-les-etats-unis-volent-l-avion-d-emtrasur-retenu-en-argentine.html