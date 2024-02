Venezuela : Nous ne dépendons ni des Yankees ni de personne

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a répondu mercredi aux menaces du Gouvernement des États-Unis de renouveler les sanctions unilatérales contre l'industrie du pétrole et des mines et a souligné que les vénézuélien, en plus être libres et indépendants, ne dépendent « ni des Yankees ni de personne » pour avancer.

« Aujourd'hui, un autre monde existe et notre pays doit savoir, notre peuple doit savoir qu'un autre monde est né, et que nous ne dépendons plus des Yankees ni de personne dans ce monde pour investir, prospérer, progresser, avancer, croître, » a déclaré Maduro lors de la séance solennelle d'ouverture de l'année judiciaire 2024, qui s'est tenue au siège de la Cour suprême de justice (TSJ) à Caracas.

Le président a souligné que, pendant ces dernières années, malgré les sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne, et malgré les conspirations planifiées par des secteurs de l'extrême droite vénézuélienne ou étrangère, les Vénézuéliens ont appris à affronter toutes sortes de difficultés économiques, sociales et politiques et à surmonter chacune d'entre elles pour obtenir que le pays entre à présent dans une étape de dépassement et de croissance par son propre effort.

C'est pourquoi il a rappelé que l'extrême droite vénézuélienne qu'on appelle « oligarchie des noms de famille », comme « Borges, López, Machado, Ledezma, Capriles, entre autres » a toujours voulu « mettre le feu au pays », et c'est pourquoi ils ont promu des sanctions, un blocus et ont même essayé de créer un Etat parallèle, un plan qui, grâce aux institutions vénézuéliennes, a été vaincu et a fini « dans les poubelles de l'histoire. »

Cependant, Maduro a averti qu’actuellement, ces plans extrémistes restent actifs et sont soutenus par les États-Unis, un pays qui refuse de respecter les décisions des institutions de l'État vénézuélien comme les récentes sentences émises par le TSJ concernant les politiciens du secteur radical de l'opposition dont certains ont été autorisés à participer aux élections et dont d'autres ont été disqualifiés à cause de divers délits.

Maduro a rappelé que la commission politique administrative du TSJ a évalué chaque cas un par un « conformément à la Constitution » et à ce qu'établit l'accord de la Barbade que les délégations du Gouvernement vénézuélien et des secteurs radicaux de l'opposition regroupés dans ce qu'on appelle la Plate-forme Unitaire ont signé.

« C'est une chose jugée, une chose qui a obtenu une sentence définitivement ferme, respectez-la et mettez-y un terme. Justice » a déclaré le président qui a avancé que « qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, en 2024, il y aura des élections présidentielles libres au Venezuela.

Maduro a ajouté que, pour que le pays avance et qu'il y ait véritablement la paix, d'abord, « il doit y avoir la justice. » Pour cette raison, il a dit que « ni Madame Violence » (Maria, Corina, Machado) « ni les extrémistes, ni l’oligarchie des noms de famille. » qui menace de demander encore plus de sanctions et d'empêcher les élections présidentielles–, « personne » ne peut être au-dessus du pays et de la Constitution.

