Colombie: Un système de santé préventif

par María Josefina Arce

Depuis un an, le Congrès colombien analyse la réforme de la santé présentée par le gouvernement du président Gustavo Petro, qui vise à transformer le système de santé du pays en un système public, universel, préventif, interculturel et axé sur la vie et non sur les affaires.

Bien que la proposition ait été approuvée par la Chambre des représentants en décembre dernier, elle doit encore être débattue pour la troisième fois par la Commission VII du Sénat et, si elle est approuvée, elle sera présentée en séance plénière.

Les autorités ont donc décidé de mettre en œuvre le nouveau modèle dans les entités de promotion de la santé (EPS), qui sont sous le contrôle du gouvernement, afin d'avancer dans la construction d'un système de prévention solide.

M. Petro a précisé que ce modèle serait mis en œuvre dans la mesure où la loi et les réglementations en vigueur le permettent, afin d'améliorer les indices de santé dans la nation sud-américaine et de garantir que la santé est véritablement un droit pour tous.

La Colombie, comme l'a rappelé le président, a un taux de mortalité infantile élevé en raison de la malnutrition persistante dans le pays.

Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Colombie a un taux de mortalité infantile de 16,5, le plus élevé des États membres de l’OCDE.

La réforme proposée par le gouvernement vise à réorienter le système actuel vers la prévention, plutôt que de se concentrer exclusivement sur le traitement, afin d'éviter les coûts inutiles et de mieux utiliser les ressources.

Elle vise également à formaliser l'emploi des travailleurs sur le terrain, ce qui permettra d'améliorer les conditions de travail des médecins et des infirmières.

Les autorités ont également insisté sur le fait que les paiements directs seront effectués aux établissements de soins de santé ayant conclu un accord, afin d'accélérer les flux financiers et de réduire les coûts.

L'objectif est également d'éviter la corruption qui a toujours affecté le système de santé colombien, en raison d'une gestion inadéquate des ressources et de la conclusion de contrats illégaux.

Le gouvernement de Gustavo Petro s'est engagé à mettre en place un système de santé préventif accessible à tous les citoyens du pays, l'accès aux soins de santé étant un droit fondamental.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/348678-le-gouvernement-colombien-sengage-a-mettre-en-place-un-systeme-de-sante-preventif