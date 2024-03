Cuba: 92 parcs solaires photovoltaïques produiront  2 000 mégawatts d'électricité

La Havane, 14 mars (RHC) Cuba prévoit d'installer, d'ici 2028, 92 parcs solaires photovoltaïques ayant la capacité de générer 2 000 mégawatts (MW) d'énergie (plus de 20 MW chacun) et, à cette fin, des travaux de terrassement sont en cours dans les endroits choisis, et des ressources sont garanties pour leur montage et leur achèvement, une fois qu'ils arriveront dans le pays.

C'est ce qu'a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Énergie et des Mines (Minem), Vicente de la O Levy, qui a précisé que des contrats pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables ont été signés et sont en cours, ce qui permettra à l'île de rattraper son retard pour atteindre 24 % de pénétration de ces technologies dans la plus grande des Antilles, d'ici à 2030.

Il a précisé que cette voie permettra d'avancer vers la souveraineté, ce qui signifiera cesser d'importer 750 000 tonnes de carburant.

"Nous nous sommes engagés à surmonter la crise avec nos propres ressources, malgré la situation énergétique du pays", a-t-il déclaré, expliquant qu'ils se sont concentrés sur la recherche de l'indépendance vis-à-vis des importations de combustibles, en consommant du pétrole brut et du gaz domestiques, et en complétant cet effort par l'utilisation d'énergies renouvelables.

Il a reconnu que les mois qui viennent de s'écouler ont été très mauvais pour l'île en raison du manque de combustible, bien que le résultat de la maintenance effectuée par l'Union électrique pour rétablir l'état technique des centrales thermoélectriques (CTE) ait permis de réduire le nombre de pannes.

Cela a permis qu'au cours des quatre derniers mois de 2023, la disponibilité de la production thermique et du gaz soit plus élevée que prévu, a-t-il précisé.

Même dans ces conditions, la stratégie est de ne pas renoncer aux actions de conservation prévues car, sinon, "lorsque nous aurons du combustible, nous n'aurons pas d'énergie thermoélectrique".

(Source : Granma)

