Cuba : Cuba et les énergies propres et renouvelables

Une planche de salut face aux pénuries énergétiques ?

Nous évoquons souvent les difficultés d’accès aux énergies fossiles qui rendent la vie quotidienne si difficile : pénuries de carburant, coupures d’électricité, pièces détachées introuvables etc … Dans tous ces domaines et bien d’autres, le blocus ne recule devant rien.

Pourtant, Cuba lutte et développe des « chemins de traverse » pour faire face.

Conscients des enjeux climatiques et environnementaux, les cubains parient sur le solaire dans les régions rurales.

Paru dans la revue du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)

25 janvier 2024

Alazanes, à Sancti Spíritus, est l’une des communautés rurales du pays où le projet local FRE a installé des solutions d’énergie propre pour favoriser l’insertion des personnes dans le tissu productif local.

Dans la maison de Maria Reyes, les célébrations du Nouvel An sont différentes depuis 2023. Toute la famille vient de différents endroits et remplit chaque recoin de la maison comme jamais auparavant. L’installation d’un système photovoltaïque autonome leur a permis d’avoir de l’électricité 24 heures sur 24 pour la première fois.

La communauté d’Alazanes à Sancti Spíritus, dans le centre du pays, est l’un des cinq endroits des quatre provinces du pays où le projet local FRE a installé 150 systèmes basés sur des sources d’énergie renouvelables pour faciliter l’accès à cette ressource aux personnes des communautés isolées, et leur donner ainsi un coup de pouce pour s’insérer dans le tissu productif local.

"Avant, l’électricité était fournie par un groupe électrogène", explique María. "Il fallait faire venir du carburant de Sancti Spíritus et nous ne pouvions l’utiliser que

quatre à six heures par jour. Maintenant que nous avons l’électricité, les gens n’ont plus envie de quitter la campagne”.

María Reyes accueille tous les visiteurs de la communauté avec une tasse de café, préparée sur sa cuisinière électrique.

FRE local est l’un des projets avec lesquels l’Union européenne, le PNUD* ndt (programme des nations unies pour le développement) et des institutions cubaines telles que l’Université de Sancti Spíritus, l’Union électrique et les gouvernements territoriaux travaillent pour offrir un accès aux services énergétiques par le biais de sources d’énergie renouvelables et la promotion de pratiques d’efficacité énergétique pour les personnes dans les communautés vulnérables du pays et les environnements ayant un potentiel de développement local.

Pour les Nations unies, la relation entre "l’énergie propre, le développement socio-économique et la durabilité environnementale est cruciale pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les communautés vulnérables dans le monde entier ».

Cuba a rencontré de graves difficultés pour répondre à la demande d’énergie du pays ces dernières années et a pris des mesures pour transformer sa matrice énergétique en favorisant l’utilisation de technologies propres dans les nouveaux projets d’investissement.

À quelques mètres de la maison de María, Ridilsi Hernández regarde les panneaux solaires avec l’assurance de quelqu’un qui a fait ses propres calculs. "Nous cultivons tout ici : patates douces, haricots, malanga, bananes, bananes plantains, haricots, manioc, citrouille, maïs et nous vendons tout à la ville de Sancti Spíritus", explique-t-il.

"Mais, pour être honnête, nous sommes cinq ou six jeunes à quelques kilomètres les uns des autres. Il y avait une fille qui est partie il y a quelques années. Mais maintenant, nous allons planter et voir comment nous pouvons installer une pompe pour l’irrigation, sans avoir à dépendre du pétrole et si nous pouvons l’obtenir ou non", explique-t-il.

"Il s’agit d’une technologie innovante pour le contexte cubain, car elle est conçue pour fournir de l’énergie d’une manière similaire à l’accès dont dispose une maison moyenne dans une zone urbaine", explique Ernesto Barrera, Directeur national du projet.

Le projet a été travaillé avec des méthodologies participatives pour diagnostiquer les moyens de soutien dans 21 espaces d’intervention, afin que 1180 familles dans ces zones isolées aient la possibilité de faire de leur maison un lieu où ils peuvent établir leur mode de vie, dans des contextes où la migration interne et externe du pays est particulièrement visible dans les zones rurales où la production alimentaire est basée.

"Nous avons d’abord discuté avec les communautés, identifié leurs besoins de consommation, leurs pratiques de production et les caractéristiques de la population. À partir de là, nous avons conçu une solution technologique appliquée qui leur permette de résoudre ces besoins de production locaux", explique Ernesto, qui est également professeur à l’université de Sancti Spíritus.

"Nous sélectionnons également des systèmes durables dans le temps", explique Enesto, " en travaillant avec les parties concernées pour trouver les meilleures alternatives.

“Nous avons formé les habitants de ces communautés et le personnel technique à l’entretien et à la maintenance de ces systèmes.”

D’autre part, les réseaux sous pression, qui sont une autre technologie que nous installons, notamment dans le secteur agricole, tirent parti des déchets porcins disponibles pour des utilisations finales telles que le séchage des céréales et le fonctionnement de mini-industries dans les immeubles collectifs.

Lorsqu’en 2017, l’ouragan Irma a balayé le nord des provinces centrales du pays, dans de nombreuses communautés rurales, le processus de rétablissement de l’accès au réseau électrique national a été particulièrement difficile en raison de la distance et de l’accessibilité dans lesquelles elles se trouvaient. Pour d’autres localités, le délai d’installation d’un service stable, pour la première fois, a augmenté.

Le PNUD et l’Union électrique, avec le soutien de l’Union européenne, ont soutenu la réparation et l’installation de systèmes photovoltaïques autonomes (SFVA), au bénéfice de 2 827 familles dans 13 provinces du pays.

Le projet de résilience énergétique a permis à 2 827 familles du pays d’avoir accès à une source d’énergie stable et sûre.

À Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila et Camagüey, les provinces les plus touchées par l’ouragan, 827 nouveaux systèmes photovoltaïques autonomes (SFVA) de 2 kW avec une autonomie de 24 heures ont été installés. Par ailleurs, 2000 systèmes de 300 watts ont été réparés dans les 13 provinces où le projet de résilience énergétique est intervenu.

Parmi les équipements livrés figurent des camionnettes et des instruments permettant de mesurer et d’enregistrer l’irradiation produite par la lumière du soleil, des caméras thermographiques pour détecter les fissures dans les panneaux, des compteurs pour la température de l’air, la résistance du sol, des chargeurs électriques, entre autres.

Dans le cadre des actions pour la durabilité de ces investissements, les brigades techniques de l’Union électrique de ces 13 provinces ont été formées. Un groupe de 8 d’entre elles a également été équipé et formé à l’utilisation d’outils donnés par le projet pour le diagnostic et la maintenance permanente.

Un autre projet avec lequel l’Union européenne et le PNUD ont eu un impact sur la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables est celui de la municipalité de Martí, à Matanzas, où, à la faveur du potentiel de développement local durable, l’utilisation de différents flux d’émissions de gaz résiduaires, tels que ceux provenant de la production animale, a été conçue pour être utilisée afin de générer de l’énergie et des solutions de transport pour la localité, par le biais d’une usine de traitement en cours d’acquisition.

Le projet a également favorisé l’autonomisation des femmes qui vivent dans la communauté, dans la gestion des activités commerciales et dans l’entreprenariat, afin qu’elles puissent assumer la direction de la transformation à laquelle on aspire dans le territoire.

Ces activités font partie d’une ligne de coopération où le PNUD, l’Union européenne et les institutions nationales ont promu l’énergie propre vers la transformation de la matrice énergétique comme un facteur clé pour l’agenda de développement dans des secteurs tels que l’agriculture, dans des projets tels que ALASS ou BASAL dans les étapes précédentes. En dialogue avec les priorités nationales définies dans les projections de développement à l’horizon 2030.

Dans d’autres expériences, des solutions à forte valeur ajoutée pour la prise de décision, telles que l’atlas bioénergétique de Cuba, ont été élaborées par des spécialistes d’institutions cubaines avec le soutien du PNUD, en partenariat avec des organisations donatrices telles que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

À la ferme Tierra Brava de Pinar del Río, Onay Martinez n’utilise que l’eau nécessaire à chaque type de culture, dans le cadre de ses pratiques visant à obtenir la certification la plus élevée du pays en matière de gestion durable des terres. Il le fait également avec de l’énergie propre grâce au soutien de la coopération suisse et du PNUD dans le cadre de la plateforme articulée pour le développement territorial intégré.

https://cubacoop.org/Cuba-et-les-energies-propres-et-renouvelables