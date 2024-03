Cuba: Elargissement de la coopération avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Cuba entretient des relations de longue date avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui lui a apporté son soutien et des aides pour répondre aux catastrophes naturelles et à d’autres situations d’urgence qui ont touché le pays. Le PAM est une agence d’aide alimentaire des Nations Unies (ONU) qui soutient plus de 120 pays et territoires.



Dans un contexte économique complexe en raison des effets conjugués de la pandémie de COVID-19, des effets de phénomènes météorologiques défavorables et, surtout, du durcissement du blocus économique, commercial et financier des États-Unis, le pays est confronté à de grandes difficultés pour avoir accès aux marchés internationaux, aggravé par l’inscription injuste et arbitraire de Cuba sur la Liste des États soutenant le terrorisme, afin de répondre à ses besoins alimentaires.



Cuba a demandé l’aide du PAM pour l’achat de lait en poudre afin de garantir l’approvisionnement pour les enfants cubains, ce qui est conforme à la pratique des relations bilatérales.



Dans ce cadre, l’arrivée dans les prochains jours d’un navire en provenance du Brésil est assurée, avec 375 tonnes de lait en poudre. Cela garantira la distribution pour les enfants âgés de zéro à six ans.



De même 500 tonnes de lait ont été achetées aux États-Unis, en vertu des exceptions établies par le gouvernement étasunien pour vendre certains produits à l’île, par paiement immédiat et en espèces, ainsi que 245 tonnes venant du Canada, 500 autres du Brésil et 600 d’autres fournisseurs.



Cuba Coopération propose d’apporter également son aide avec la souscription initiée pour acheter et envoyer des aliments de premières nécessités non périssables.

Voici le lien pour faire un don :

https://don.cubacoop.org/URGENCE-CUBA-APPEL-HUMANITAIRE

