Cuba : l'île des Pins et le traité Hay–Quesada

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le fait que l'île des Pins (île de la Jeunesse depuis 1978), soit une île et la situation créée autour du fait qu'elle soit sous juridiction cubaine ou nord-américaine, à cause du flou juridique généré par l'approbation de l'amendement Platt qui dans son article 6 déclarait: « L’île des Pins ne sera pas comprise dans les limites de Cuba proposées par la Constitution, la propriété de celle-ci sera laissée pour un futur arrangement par traité » a ouvert la voie à un important chapitre de domination néo-coloniale dans lequel se sont mélangés des mécanismes institutionnels et l es appétit des compagnies et des patrons de seconde zone avides d'une fortune rapide.

Cette situation a été mise à profit par les colons nord-américains, installés depuis la fin du siècle, qui ont développé une forte campagne pour l'annexion par les États-Unis après l'investiture du premier président de la République cubaine, Tomás Estrada Palma : « les États-Unis ont compris que le gouvernement actuel d'I.P se poursuivra comme un Gouvernement de fait sous peine de résoudre la domination de cette île grâce à un traité. » La réponse soumise d'Estrada Palma : « il est entendu que l’I.P restera de fait sous la juridiction du Gouvernement de la république de Cuba, sous réserve de l'accord du Gouvernement des États-Unis et du Gouvernement de la République de Cuba. »

Les pressions nord-américaines face à l’attitude incohérente d'Estrada Palma ont conduit à des négociations qui se sont achevées en 1903, avec le Traité de Réciprocité Marchand et le Traité sur les Relations Permanentes. Dans ce dernier, l'article premier mentionne le fait que les États-Unis renoncerait à tout droit sur l'île des Pins, et dans l’article 2, il est confirmé que : « cette renonciation se fait en considération de la concession de bases charbonnières et navales sur l'île de Cuba qui auparavant ont été faites aux États-Unis d'Amérique. » Il était question d'échanger une portion du territoire cubain avec une autre : Guantanamo. Un groupe de 32 Nord-américains réclamait jusqu'à Cayo Avalo.

Dans la campagne Anne, qui a débordé, fin novembre 1905, avec la proclamation d'un gouvernement nord-américain sur le sol de l'île de P, grâce à la « révolution » ce sont détachés, les colons Samuel H. Pearcy, Tomás J. Kenan et Charles Raynard, des spéculateurs de seconde zone, sans fortune qui, grâce a certaines publications, ont imposé des matrices d'opinion comme deux points « I. P, la plus récente acquisition territoriale de l'oncle Sam, », « I.P fait partie du territoire cédé par l'Espagne aux États-Unis, » ainsi que la grande fertilité de ses terres. La propagande a intéressé des sénateurs comme Penrosse, Carmack et Pomerona, ainsi que les représentants Crumpaker et Richardson puis, en réactiver le lobby correspondant au Sénat nord-américain.

Les revendications annexion, répondez à l'affaire de l'extension de l'exemption des droits d'importation sur les produits de l'île des Pins. Peu importer à ses promoteurs que le département du des finances de Washington est déclaré le 1er août 1902 Que les articles venant de l'île des Pins devait payer des droits pour entrer aux États-Unis, du même type que les produits des autres pays, une résolution qui a été confirmé par une autre du même département en août 1906 dans laquelle il était dit que les marchandises en provenance de l'île des Pins devaient payer les mêmes droits que celles venant de Cuba, un critère qui a été plus tard reconnu par le tribunal suprême de justice des États-Unis, le 8 avril 1907, dans la décision prise lors du procès Edward J. Pearcy-N. Stranahan, selon laquelle les États-Unis n'avaient aucun droit sur l'île des Pins. Les États-Unis n'avaient aucun droit sur l'île des Pins et celle-ci appartenait de jure à Cuba.

L'attitude prédominante du Gouvernement cubain s’est limitée au terrain diplomatique. Grâce à la gestion de Gonzalo de Quesada et Aróstegui, ministre plénipotentiaire de Cuba aux États-Unis, le 2 juillet 1903, a été signé à La Havane, un premier traité sur la juridiction cubaine de l'Ile des Pins, signé par le secrétaire d'État par intérim de Cuba, José, Maria, Delmonte, et le premier envoyé extraordinaire, ministre, plénipotentiaire des États-Unis à Cuba, Herbert G. Squiers. L'inclusion d'une clause de caducité, disant que ce traité était nul s'il n'était pas rectifié par le Sénat nord-américain fut la cause de ce premier échec diplomatique. Le 2 mars 1904, le ministre cubain obtint un nouvel accord avec le secrétaire d'État nord-américain, John Hay,, c'est pourquoi on l'a intitulé traité Hay-Quesada. À cette occasion, la clause de référence a été commise, une décision judicieuse, puisqu'il a fallu 21 ans pour que la convention soit ratifiée par le Sénat nord-américain.

La désignation de l'ancien colonel, de l’armée mambí Cosme de la Torriente y Peraza comme premier ambassadeur aux États-Unis, le 4 octobre 1923, a donné une nouvelle impulsion aux négociations officielles caractérisées par une attitude prudente malgré l'intelligence manifestée par le diplomate cubain. À Cuba, le mouvement étudiant dirigé par Julio A. Mella a pris des positions critiques avec un profond caractère anti-impérialiste, alors que, sur l'île des Pins, un mouvement se créait à travers des comités qui se sont construits depuis 1923, et qui avaient une portée nationale :

–Début, 1924 s'organise, le « comité patriotique pro–île des Pins, chargé de soutenir une campagne vigoureuse en faveur de la ratification. Il était composé par l'Assemblée d'Education de La Havane, Immigrés Révolutionnaires, l’Association des Maîtres, la Colonne de Défense Nationale, Vétérans, Club Athéna, la Société Union Fraternelle, l’Association des Diplômés de l'Ecole de Pédagogie, la Grande Loge de l'île de Cuba, entre autres institutions.

–Le 16 janvier 1925, a débuté la « Mission Patriotique », une sorte de campagne du Comité Patriotique dans toutes les provinces du pays qui a suivi la même route que l'invasion organisée par l'armée mambi sous le commandement de Maximo Gomez et d’Antonio Maceo lors de la guerre de 95.

–Le mouvement, compter aussi avec le talent et le patriotisme de célèbre intellectuel, comme le docteur Emilio Roig de Leuchsenring, Don Fernando Ortiz, le Dr. Evelio Rodríguez Lendián, l’avocat Luis Machado Ortega, et d’autres.

La portée du mouvement civique fut-t-elle que, dans les histoires de différentes localités, actuellement, on se souvient de ce qui s'est passé, comme dans la ville héroïque de Bayamo, dans l'ouest du pays :

« Bayamo, comme le reste du pays, a réagi de façon civique contre la tentative de dépouillement. Pendant plusieurs jours, depuis la ville du Cauto, ont été envoyés des dizaines de télégrammes et d'appels téléphoniques au Gouvernement de l’orient, au président de la République, Alfredo, Zayas, au Congrès cubain, et même au président des États-Unis. Les meetings ont été réalisés, chaque jour, dans des centre de travail, sur des places et en pleine rue. »

Le 13 mars 1925, le Sénat nord-américain a ratifié le traité Hay-Quesada, collatéral au traité permanent de 1903 et l'un des principaux mécanismes de domination néo- coloniale.

Malgré l'attitude condescendante du président Alfredo Zayas envers le Gouvernement nord-américain et la prudence de Cosme de la Torriente pendant la dernière étape des négociations, la reconnaissance explicite a de l'appartenance de l'île des Pins à Cuba est devenue une cause de lutte du mouvement révolutionnaire étudiant et d'un mouvement civique qui s'est étendu à tout le pays pour éviter que ce renouvelle ce qui s'est passé sur la base navale de Guantanamo : la ratification ne fut pas un cadeau yankee ni une démarche bureaucratique mais une cause de lutte pour atteindre la souveraineté totale sur l’archipel.

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2024/03/13/isla-de-pinos-y-el-tratado-hay-quesada-una-historia-que-debe-ser-recordada/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/03/cuba-l-ile-des-pins-et-le-traite-hay-quesada.html