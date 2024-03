Cuba: Renforcement du cadre réglementaire pour la protection de l'environnement

Par María Josefina Arce (RHC)

Une nouvelle loi sur l'environnement est entrée en vigueur à Cuba le 11 mars, renforçant les efforts du pays pour protéger l'environnement et faire progresser le développement durable au milieu de la crise climatique que connaît la planète.

Approuvée en mai 2022, la loi sur le système des ressources naturelles et de l'environnement est conforme à la Constitution de 2019, qui établit que chaque citoyen a le droit de jouir d'un environnement sain et équilibré.

Elle tient également compte des traités internationaux et des engagements pris par le pays. Elle s'appuie sur les principes fondamentaux du droit de l'environnement énoncés dans les déclarations des différents sommets sur le sujet.

La nouvelle législation enrichit le cadre réglementaire du pays dans ce domaine, qui, selon les experts, correspond aux exigences et aux problèmes existants.

La loi met l'accent sur la réglementation des actions de l'État, des citoyens et de la société en général, afin de conserver ces ressources et de garantir leur durabilité pour les générations futures.

Il s'agit sans aucun doute d'une nouvelle étape franchie par Cuba dans son engagement à prendre soin de l'environnement, qui s'est concrétisé dans le Plan d'État pour faire face au changement climatique, connu sous le nom de Tarea Vida, qui a fait l'objet d'ajustements depuis son adoption en 2017 pour accorder une attention plus spécifique aux aspects sociaux.

Les modifications visent également à impliquer davantage la population et la communauté scientifique, qui a déjà apporté de précieuses contributions et participe à diverses initiatives, dans la résolution des problèmes environnementaux.

C'est le cas du projet "My coast", qui vise à accroître la résilience au changement climatique de plus d'un millier de kilomètres de la côte méridionale. L'objectif de ce programme est de sauver les mangroves, les forêts et les prairies marécageuses.

Il s'agit de l'une des nombreuses actions en faveur de l'environnement à Cuba, où quelque 21 communautés côtières risquent de disparaître et 98 autres de subir de graves conséquences liées au climat.

L'approbation préalable et l'entrée en vigueur de la loi sur le système des ressources naturelles et de l'environnement est une mesure supplémentaire prise par le gouvernement cubain pour protéger l'environnement et un signe de son engagement à léguer une planète habitable aux générations futures.

