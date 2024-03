Nicaragua: L’ALBA-TCP rejette les mesures coercitives imposées par les Etats-Unis

La Havane, 17 mars (RHC) Les Etats membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Accord Commercial des Peuples (ALBA-TCP) ont rejeté les mesures coercitives unilatérales de défense imposées au Nicaragua par les Etats-Unis, a-t-on appris aujourd’hui.

Ces actes visent à affecter et à limiter les capacités commerciales et de sécurité de cette nation et, par conséquent, son économie et sa stabilité, ont déclaré les membres de l'Alliance latino-américaine et caribéenne dans un communiqué publié hier soir.

La souveraineté de nos peuples dans la région et du bloc de pays qui forment l'ALBA-TCP est une fois de plus affectée par l'ingérence des États-Unis, qui attaquent systématiquement les pays de la région qui ne se plient pas à leurs intérêts par le biais de différents mécanismes, en imposant toutes sortes de mesures contraires au droit international, a indiqué le communiqué.

Le texte dénonce le fait que ces mesures, "sans fondement", affectent les relations harmonieuses entre les peuples du monde et menacent la paix, le développement et le bien-être des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes.

L'Alliance a réitéré son "profond rejet de l'insolence de l'impérialisme américain" et de son imposition de mesures coercitives unilatérales visant à établir un ordre international par des décisions arbitraires qui mettent en péril la paix et la sécurité mondiales.

Tout cela dans le cadre d'"actions d'ingérence" dans les affaires intérieures de pays véritablement libres et souverains.

L'ALBA-TCP a ratifié sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de réconciliation et d'unité nationale du Nicaragua

(Source : Prensa Latina).

