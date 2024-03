Nicaragua : Le Front Sandiniste gagne les élections régionales

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

L'alliance Front Sandiniste de Libération Nationale a obtenu un large soutien des citoyens des peuples indigènes originaires et afro-descendants de la côte Caraïbes du Nicaragua avec 88,95 % des voix aux élections régionales qui ont eu lieu dimanche dernier, a fait savoir le conseil électoral suprême (CSE).

La présidente du CS du Nicaragua, Brenda, Rocha, a été chargée de faire connaître les résultats provisoires.

Rocha a précisé que l'alliance Franth de libération nationale ((F.SLN) a obtenu un total 247 762, voix valides, ce qui représente 88, 15, %, des voix.

Le Parti Libéral Constitutionnaliste (PLC) a obtenu 7,83 % des voix, le parti Alliance Libérale Nicaraguayenne (ALN), 1,83 %, le parti Alliance Pour la République (APRE) 0,62 % et l'alliance Partie Libéral Indépendant (PLI)) 0,76 %, tous loin derrière le FSLN.

Le rapport inclut les 15 circonscriptions de la région autonome de la côte Caraïbes Nord et les 15 circonscriptions de la région autonome de la côte Caraïbes sud ainsi que le total général des 745 assemblées de réception des votes (JRV), dépouillées.

« Nous avons terminé un exercice civique de plus, dans lequel le peuple souverain, avec beaucoup d'exemples, est venu dans les bureaux de vote, dans les assemblées de réception, des votes (…), Il y a là ces belles images sur lesquelles nous pouvons voir comment il s’est déplacés en barque, à pied, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement envers la patrie pour exercer son droit de vote, », a-t-elle déclaré.

90 représentants de 30 circonscriptions électorales ont été élus, ce qui représente trois conseillers pour chaque circonscription. Cela équivaut à 45 conseillers pour la région autonome de la côte Caraïbes Nord et 45 pour la région autonome de la côte Caraïbes sud avec leurs suppléants. 50 % de la participation des femmes a été garantie et 50 % de la participation des hommes.

On a souligné que ce processus a été mené à bien dans une ambiance de paix de tranquillité et réaffirmer que ces processus appartiennent au peuple souverain, en particulier au peuple caribéens dans ses Elections Victorieuse Caraïbes 2024.

Rocha a souligné le rôle du personnel technique présent dans les kiosques qui donnait des informations aux citoyens et s'assurait que le processus d'entrée des assemblées de réception des votes dans les bureaux de vote soit souple et ordonné.

Elle a à nouveau remercié tous les partis politiques, toutes les alliances de parties politiques , les procureurs, l'armée du Nicaragua et la police nationale qui ont assuré le retour de tout le matériel matériel électoral.

Nous avons déjà les 751JRV, nous avons 745 JRV des suffrage transmis et dépouillés. Sur notre site, on pourra consulter les résultats des Elections Victorieuses Caraïbes 2024 et les six qui manquent, on pourra les voir dans quelques temps, », a-t-elle ajouté.

« Les misquitos, les mayangnas, les Rama, les Uluas, les Creoles, les garífunas, et les métis des régions autonomes, ainsi que tous les nicaraguayen ont participé à ce processus électoral. »

14 partis politiques à ces élections ont participé à ces élections. 11 avaient formé des alliances et 3 partis politiques y ont participé individuellement. Il y avait 308 bureaux de vote et 751 assemblées de réception des votes lors de cette célébration civique, souveraine, vécue dans l'ordre, la sécurité, la joie, la tranquillité et la paix.

