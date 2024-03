Nicaragua : Le Secrétariat du Fonds Vert du Climat supprime ses subventions au projet Bioclimat

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le Gouvernement du Nicaragua à émis vendredi un communiqué dans lequel il exprime son rejet de la décision du Secrétariat du Fonds Vert du Climat d'annuler le financement au projet Bioclimat en considérant que cette décision a été prise à travers un processus et des procédures non transparentes et des pratiques non éthiques.

Ce projet avait pour objectif de contribuer à la protection et à la défense des réserves de sphère de Bosawas et Indio Maíz grâce à la réduction de la déforestation, à l'augmentation de la reforestation et au renforcement de la résilience de ces importantes réserves.

« Le peuple nicaraguayen et ses institutions ont été exemplaires dans la mission de soigner la Terre Mère. Le Nicaragua a été le premier pays à signer la Déclaration Universelle des Droits de la Terre Mère et de l'Humanité. De plus, on reconnaît et on respecte les droits de propriété des communautés originaires et afro-descendantes en ayant démarqué et donné des titres de propriété sur 25 territoires des peuples originaires, ce qui équivaut à 31,6 % du territoire national, », dit la note officielle.

« Nous avons remis aux communautés originaires et aux peuples originaires 31,6 % de notre territoire, l'équivalent de 38 426 km². C'est une démonstration de plus du renforcement des droits de ces communautés dans notre pays, », ajoute-t-elle.

Elle mentionne que, sous la présidence de Daniel Ortega, on a réalisé le plus important investissement social et en infrastructures de l'histoire du Nicaragua, pour améliorer la qualité de la vie de toutes les familles nicaraguayennes, en particulier, celles qui ont été exclues traditionnellement. On a développé des programmes d'éducation, de santé, de logement, d’eau et d'assainissement, de sécurité des citoyens, on a fomenté de la petite moyenne production, énergie, viabilité, entre autres, avec un effort soutenu de protection et de défense des ressources naturelles, de l'environnement et de la biodiversité.

Par conséquent, le Gouvernement du Nicaragua, « dénonce les mesures agressives, coercitives et unilatérales de cette institution qui ont violé les principes et les accords signés devant la communauté internationale. Ces accords sont destinés à défendre la nature, à s'adapter au changement climatique et à le faire baisser et à garantir la transformation de la vie des peuples originaires et afro-descendants sans laisser personne sur le côté. »

«Nous exigeons que le Fonds Vert pour le Climat garantisse la mobilisation des ressources engagées par la communauté internationale et qui ont été retirées aux peuples indigènes et afro-descendants du Nicaragua. Ces ressources doivent être utilisées pour aborder les défis et les multiples crises qu'affrontent l’humanité, comme le changement climatique provoquée par les pays des plus riches, qui sont les mêmes qui agressent nos peuples originaires, les Mískitos, les Mayagnas, les Créoles, les Garífonas, les Ramas, les Ulwas, les Sumoset les métis, » dit le communiqué.

« Ce sont les mêmes pays riches qui ont agressé et cherché à en finir avec les droits de chacun de ces peuples et de chacune de ces communautés originaires qui font partie du Nicaragua et dont nous sommes très fiers parce qu’ils sont nous-mêmes. »

