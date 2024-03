Venezuela: Fausses accusations de la mission de l’ONU sur les droits de l'homme

La Havane, 21 mars, (RHC)- Le Venezuela a fermement rejeté les accusations de la Mission internationale d'établissement des faits dans sa récente présentation au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une déclaration publiée par le ministre des Affaires étrangères, Yvan Gil indique qu'une fois de plus, cet organe viole tous les principes de la Charte des Nations Unies, dans le but de continuer à essayer de promouvoir la politique ratée de "changement de régime" dans le pays latino-américain, "à l'instigation des Etats-Unis ».

Le document rappelle que la Mission a été créée par le cartel "raté" des pays qui ont rejoint le "Groupe de Lima", composé de gouvernements d'extrême droite, qui "ont actuellement des factures impayées en matière de droits de l’homme".

"Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit immédiatement rejeter tout argument truqué de cette mission, qui n'a pas mis les pieds dans notre pays, et qui utilise des méthodes non professionnelles pour présenter un pamphlet partisan ", souligne le communiqué.

Le gouvernement bolivarien n'acceptera aucune mesure de la mission, présentée à un Conseil qui n'a rien fait pour arrêter le génocide du peuple.

"Le système créé pour protéger les peuples est devenu le principal allié et protecteur de leurs bourreaux", affirme le texte.

La déclaration réitère l'engagement du gouvernement vénézuélien en faveur de la promotion, du respect et de la protection des droits de l'homme et exhorte, "une fois de plus, le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes à coopérer et à avancer sur la base d'un véritable dialogue et du respect des principes d'universalité, d'objectivité, d'impartialité, de non-sélectivité et dans le plein respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures ».

Source : TeleSur

