Venezuela : Leopoldo Lopez cherche à attaquer le Venezuela depuis l'état de Zulia

Le président de la République, Nicolas Maduro, a dénoncé lundi les plans du fuyard Léopold de Lopez pour attaquer le Venezuela depuis l'état de Zulia.

« J'ai des informations disant que Léopoldo Lopez avait rencontré d'autres terroristes comme Álvaro Uribe Vélez, j’ai des informations sur les plans qu'ils préparent pour attaquer les voisins de l'état de Zulia avec des terroristes, avec des para-militaires, pour attaquer les services publics, » a déclaré le président dans son émission « avec Maduro + », numéro 38.

Depuis le parc monumental Ana María Campos, situé dans la municipalité de Maracaibo, dans l'état de Zulia, le chef de l'État a prévenu qu'il s'agissait d'une conspiration, et il a appelé « toute la Force Armée Nationale Bolivarienne et les organismes de renseignement et de contre-espionnage à être en alerte maximum. »

Il a à nouveau lancé son appel à la paix et à la défense de celle-ci : « Nous devons défendre la paix dans la stabilité, la sécurité et ces terroristes de grands noms ne peuvent pas venir pour essayer de saboter le Venezuela, essayer de perturber notre rétablissement économique et de perturber la fête électorale de la démocratie que nous allons avoir le 28 juillet juillet avec les élections présidentielles. »

Et il a exhorté la Colombie à être en alerte : : « Non au terrorisme, non au sabotage. Alerte, Colombie, alerte, Venezuela ! »

Pour sa part, le chef suprême de l'État de Zulia, Diosdado Cabello, a précisé que la droite vénézuélienne soutient le discours de haine contre la paix et a rappelé qu'il existe une campagne mondiale pour porter atteinte au Venezuela et à ses citoyens.

« Président, ils avancent dans une campagne mondiale pour rendre responsables de ce qui se passe au Venezuela les vénézuéliens, ce n'est pas innocent ni par hasard. Ils utilisent toujours le même scénario, ils sont répétitifs. »

Cabello appelé le pouvoir populaire organisé à dénoncer tout acte ou tout plan de violence dans le pays pour qu'on puisse s'en occuper immédiatement et préserver la paix.

Récemment, le procureur général de la république, Tarek, William Saab, a fait savoir que depuis mai 2023, on a enregistré 5 conspirations destinées à porter atteinte à la paix, du Venezuela grâce à des actes terroristes.

