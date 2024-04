Traduction Françoise, Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Les difficultés pour l'inscription des candidats d'opposition pour les élections présidentielles du 28 juillet prochain au Venezuela ont commencé à fissurer les alliances régionales sur lesquelles comptait Nicolas Maduro. Après un communiqué ferme de la Colombie, cette semaine, est arrivée la déclaration du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva: « Je suis tranquille, », a-t-il dit lors d'une conférence de presse, avant de qualifier deux « graves », les obstacles pour que Corina Yoris, choisie comme remplaçante de la candidate anti-chaviste de la Plate-forme Unitaire Démocratique (PUD) , Marie Corina Machado disqualifiée s’inscrive. Le groupe de Puebla a aussi demandé des explications dans un communiqué.

Les déclarations qu'il a faites jeudi ont été des premières déclarations publiques du président brésilien au sujet des élections au Venezuela : « Je suis tranquille, mais j'ai été surpris par le fait que la candidate qui a été disqualifiée choisisse une remplaçante. Ça a été un pas important. » « Maintenant, il est grave que cette autre candidate n'ait pas pu être enregistrée. Elle n'a pas été disqualifiée par la justice, » a-t-il dit devant son homologue français Emmanuel Macron qui a également été un acteur clef dans le dialogue entre le Gouvernement vénézuélien et l’opposition.

Pour Lula, ce qui s'est passé avec Yoris « n'a ni explication juridique, ni explication politique », et il a déclaré qu'il veut que les élections « soient faites comme » au Brésil, « avec la participation de tous. » Avant d'en arriver à cette position, la chancellerie brésilienne avait manifesté sa « préoccupation », et bien que le ton puisse avoir été jugé léger, en réalité, cela a marqué une étape dans le tournant de la politique concernant les relations avec le pays voisin.

En effet, le journal de Sao Paulo Folha a raconté que pour cette déclaration, on avait consulté la Norvège, le pays observateur dans le processus de dialogue qui se poursuit entre le Gouvernement vénézuélien et le secteur de l'opposition regroupé dans la PUD–dont la représentation électorale est la Table de l'Unité Démocratique qui regroupe Action Démocratique, un Nouveau Temps, D'abord la Justice entre autres partis.

La situation au Venezuela.

Ces élections ont été convoquées dans le cadre de l'accord de la Barbade qui a été obtenu après plus de trois ans avec l’accompagnement de la Norvège et de la Colombie et du Brésil. Là, ont été fixés les droits politiques, les garanties électorales et la levée des sanctions entre autres points que l'opposition dénonce pour ne pas être respectés. Par exemple ils attendaient comme leurs alliés étasuniens et européens que les autorités lèvent la disqualification pour 15 ans de Machado, la candidate qui a gagné les primaires de la PUD l'année dernière accusée de corruption.

Mais ça n'a pas été le cas.

Afin d'anticiper ces événements, la PUD a présenté Yoris comme alternative, mais le terrain s'est enlisé et elle n'a pas pu s'inscrire non plus. Enfin, juste avant la date limite d'inscription, le Conseil national électoral vénézuélien et l'opposition ont annoncé la candidature de l'internationaliste, diplomate et ancien ambassadeur en Argentine, Eduardo González Urrutia.

Lula, en plus d'avoir révélé cette nouvelle position a raconté qu'en février de cette année, il avait rencontré Maduro après la rencontre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) qui a eu lieu à Saint-Vincent et les Grenadines.

« Je lui ai dit que le plus important pou rétablir la normalité au Venezuela était de ne pas avoir de problème avec les élections, que les élections soient convoquées de la façon la plus démocratiques possible le fait qu'une candidat était disqualifié par la justice n'était pas un problème, parce que vous ne pouvez pas oublier qu'ici au Brésil, on m'a interdit d'être candidat quand j'étais en tête de tous les sondages d’opinion. Et qu’ai-je fait ? J'ai indiqué un candidat, nous avons perdu les élections, mais cela fait partie du jeu démocratique. J'ai participé et j'ai perdu, patience. »

C'est à ce moment là que le président brésilien dit avoir fait une demande directe à son homologue, demande qui semble n'avoir pas été respectée : « garantissez que ce soit le plus démocratique possible parce qu'il est important pour le Venezuela de revenir dans le monde normalement. » En fait, dans le climat de tension qui est vécu, la diplomatie vénézuélienne a rejeté la préoccupation manifestée par le Brésil : elle a qualifié de « gris » et « d'ingérence » ce dernier communiqué d’Itamaraty. « Il semble avoir été dicté par le département d'État des États-Unis où on fait des commentaires chargés d'une profonde méconnaissance et d'une profonde ignorance de la réalité politique au Venezuela, » a déclaré le ministère des affaires étrangères vénézuélien qui a critiqué le fait qu'il n'y ait pas pas eu de déclaration pour « les tentatives d'assassinat du président de la république et de déstabilisation. »

