Amérique latine : Ordre du jour ALBA 2030

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Lors du XXIIIe sommet des chefs d’État et de Gouvernement de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique–Traité de Commerce des Peuples (ALBA–TCP), qui a lieu à Caracas, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a présenté mercredi l'ordre du jour ALBA 2030 qui comprend 7 lignes d’action.

« Nous avons reçu une proposition extraordinaire avec 7 lignes d'action que nous avons intitulée Ordre du jour ALBA 2030, les grands objectifs d'ici, à court terme, à moyen terme, 2030 ou plus. C'est un ordre du jour assez complet, » a-t-il indiqué.

Il a précisé que le débat de certains de ses composants a avancé : « Aujourd'hui, il existe un document de départ de cet ordre du jour, 2030 pour être étudié, et puisse-t-il être approuvé comme route d'action de nos Gouvernements, de nos pays et de nos peuples, », a-t-il déclaré.

Cet ordre du jour d'action contient 7 éléments principaux : premièrement, la création d'un ordre du jour de coopération et de développement ALBA–TCP destiné à capter des ressources dans le monde pour des projets de développement intégral dans nos pays(… ) Deuxièmement, étudier et approuver le plan de relancement de PETROCARIBE qui a été élaboré, dans une nouvelle étape après le bombardement de missiles de sanctions des États-Unis qui cherchait à détruire PETROCARIBE, l’a arrêté mais ne l'a pas détruit. PETROCARIBE se rétablit, se relance et reviendra, », a-t-il précisé.

Troisièmement, l'approbation du plan ALBA Aliments en réaffirmant que c'est un problème vital, « pour l'indépendance de nos pays », alors que le quatrième point est: signer et adopter définitivement le Traité de Commerce des Peuples, « pour établir les pays de L'ALBA comme zone de commerce juste et de complémentarité économique, en respectant les asymétries, les niveaux de développement de chaque pays comme seule L'ALBA peut le faire. »

Cinquièmement, stimuler un programme spécial de développement scientifique, culturel, dans le domaine de la communication et de l'enseignement, suivi par la relance du plan ALBA Santé et enfin la création d'une Agence de L'ALBA pour la diminution des impacts du changement climatique.

Le président Maduro a rappelé que ce bloc régional est né comme une alliance de Gouvernements et de peuples face au néo-libéralisme », et que ce sommet agit pour que les pays membres condamnent à nouveau les mesures coercitives unilatérales imposées au Venezuela par le Gouvernement des États-Unis (USA).

L'ALBA a démontré une grande capacité à être au centre de la vérité pour le droit des peuples au développement, à l'indépendance, à la paix, à la démocratie, à la liberté, à la souveraineté, enfin, pour le droit à la vie. L'ALBA, qui est née comme une alternative au néo-libéralisme, est devenue une grande alliance pour la vie de nos peuples. »

Il a ajouté qu'ils ont reçu une proposition du secrétaire exécutif de L’ALBA-TCP, Jorge Arreaza, pour établir un ordre du jour actualisé qui leur permette d'aller ensemble (Gouvernements, peuples et pays de L'ALBA–TCP, vers des « objectifs supérieurs dans tous les domaines de la géopolitique, de l'économie, des finances, de la santé, de l'éducation, de la culture, des télécommunication, de la production d'aliments, du développement industriel, avec une vision unitaire. »

«Passer de la seule vision de l'intégration, qui est importante, de nos pays, sur la base de projets concrets à une vision supérieure qui est la vision originale des libérateurs, la vision de construire l'union de notre région, l'union de nos peuples, », a noté le président.

Il a déclaré qu'il y a de grands changements dans la conscience du monde et qu'un ordre international nouveau est en train de surgir auquel l'Alba–TCP est déjà connectée.

« Il y a un mouvement accéléré dans la géopolitique, dans le pouvoir mondial et de grandes menaces, mais il y a aussi de grands changements civilisateurs dans la conscience du monde, les valeurs d'un monde qui est en train de surgir vont surgir, d'un nouvel ordre international et L'ALBA est déjà connectée avec le nouveau monde, avec le nouveau pouvoir et avec cette nouvelle civilisation. »

Renforcement de la CELAC

Le président vénézuélien a fait savoir qu’un autre problème abordé lors de cette réunion est d'avancer dans leur renforcement de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens ( CELAC) en ayant comme objectif objectif qu’elle devienne une confédération et que Porto Rico l’intègre.

« Avancer dans le renforcement de notre Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens, comme un grand objectif à court et moyen terme, mais nous placer dans le rêve des libérateurs qu'un jour nous pourrions avoir la force, la capacité, la volonté, l'indépendance politique de passer d'une puissante Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens à une confédération de peuples, d'États, de Gouvernements d'Amérique latine, des Caraïbes, une nouvelle CELAC dans laquelle serait aussi Porto Rico en tant que nouvel Etat libre, souverain, indépendant, ce qui était un ordre du jour en attente des Libérateurs de l'Amérique : l'indépendance absolue de Porto Rico. Non, à la colonisation de Porto Rico, », a-t-il déclaré.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-presenta-agenda-alba-20240424-0032.html

URL, de cet article article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/04/amerique-latine-ordre-du-jour-alba-2030.html