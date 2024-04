Argentine : Javier Milei et son Gouvernement succursale de Washington

Par Raúl Kollmann

Il y a exactement une semaine, le président Javier Milei a annoncé l'interruption de son voyage au Danemark à cause du conflit Iran–Israël et par ce qu'il devait rentrer au pays « pour coordonner des actions avec les présidents du monde occidental. » Comme c'était prévisible, aucun président du monde occidental ne lui accordé son attention, Milei n'a rien coordonné parce qu'il joue le rôle de succursale des États-Unis, et jusqu'à ce que se produise une crise avec deux des présidents de la région.–Gabriel Boric du Chili et Luis Arce, de la Bolivie - pour répéter un manuel nord-américain qui fait actuellement fureur à Washington : la triple frontière entre le Chili, la Bolivie et le Pérou est le foyer de tous les maux.Cette sur-action a été une demande du ministre de la Défense, Louis Peri, pour être une espèce d'associée de l'OTAN, l'alliance militaire que dirige les États-Unis. À ce moment-là, face à la faiblesse des Nations unies, la Maison-Blanche fomente “The coalition of the willing”, la coalition de ceux qui veulent : c'est l'association de Washington, avec différents Gouvernements de différentes zones destinée à influer sur ces régions, et dans le pire des cas à exercer le rôle de police. Petri lui-même, dans un appel vidéo avec Milei, a annoncé l'achat des avions vétérans F–16 pour un total de 700 000 000 de dollars. Le fait est qu'il s'agit d'avions dénationalisés, c'est-à-dire dotés de logiciels, d'instruments et d'armements moins modernes que ceux utilisés par les avions de l'OTAN. Le principal journal de défense britannique - UK Defence Journal - a estimé que « deux escadrons de vieux (ils utilisent le terme vintage) F-16 ne sont pas vraiment un problème pour les îles (Malouines) ». Dans la simulation réalisée par la publication, il calcule que les F 16 seraient neutralisés peu après le décollage de Rio Gallegos.

Milei dans le monde

L'entourage du président sait que Milei ne s'intéresse qu'à trois questions : le déficit zéro, les réseaux sociaux et sa réputation dans le monde. Ceux qui l'entourent insistent sur le fait qu'il est devenu une référence internationale de la droite, ce qui découle de phrases grandiloquentes comme celles disant qu'il coordonnera des actions avec les présidents du monde. Comme on l'a vu cette semaine, cela n'a pas eu eu lieu. La logique indique que les présidents parlent avec la maison mère (Washington), pas avec la succursale.

À la Maison Rose, ils se font une gloire du fait que la revue Time a mis Milei parmi les 100 personnes les plus influentes. C'est un classement bizarre. N’y figurent ni Joe Biden, ni Donald Trump ni Xi Jinping ni Vladimir Poutine, ni Lula, par exemple. Parmi les 24 politiciens, la première place est occupée par l'épouse de l'opposant russe Alexei Navalny, Yulia Navlanaya, mais, parmi les 23 noms restants, peu sont connus. Le public argentin, par exemple, ne sait pas qui sont Diana Salazar, Andriy Yermak, Rachel Goldberg, Li Qiang, William Burns, Gavin Newson et la plus connue sur ces terres est Georgia Meloni, comme par hasard, une autre politicienne d'extrême droite. Au Brésil, ce n'est pas Lula, mais la ministre de l'environnement, Marina Silva.

Si on regarde la réalité, ce qui est certain, c'est que Milei, aujourd'hui, n'a aucun président avec qui parler. S'il l'avait fait, sa coûteuse équipe de trolls l'aurais diffusé.

Un ministre à Bruxelles

Dépouillé de son uniforme de Top Gun, Petri est allé jusqu'à l'OTAN pour demander l'inclusion de l'Argentine en tant que partenaire de l'alliance militaire. Le processus a commencé avec le numéro deux de l'OTAN, le Roumain Mircea Geoana. Le secrétaire général Jens Stoltenberg, un Suédois, se trouvait à Capri, en Italie, avec les ministres des affaires étrangères du G7, pour réclamer des batteries antiaériennes pour l'Ukraine.

Le rôle opaque des Nations unies dans les conflits a amené Washington à intervenir avec le club des amis, c'est-à-dire à former des coalitions différentes en des lieux différents de la planète pour chaque conflit. Une OTAN qui n'est déjà plus l'alliance des États-Unis et de l'Europe occidentale. mais une OTAN mondiale. Le Gouvernement de Milei a demandé à s’y s'associer, quelque chose que beaucoup considèrent comme un traité, et qui, par conséquent, doit passer par le Congrès.

Au-delà de la question constitutionnelle, l'association à l'OTAN rompt une tradition argentine de neutralité, de non intervention et de recherche de la paix comme priorité.

Patricia, la meilleure élève

Aussi bien le chef de cabinet Nicolas Posse que la ministre de la sécurité, Patricia Bullrich se sont rendus au quartier général de la CIA, à Langley, Virginie. Le renseignement nord-américain soutient depuis quelques temps que le plus important au foyer de danger est actuellement la triple frontière entre le Chili, la Bolivie et le Pérou d'où sortirait la cocaïne produite en Bolivie et au Pérou, et où il y aurait aussi trafic de personnes par l'océan Pacifique et la côte ouest des États-Unis.

Dans le vif conflit interne entre l'Agence fédérale de renseignement (AFI), gérée par Posse et dirigée par Silvestre Sivori, et le ministère de la sécurité de Bullrich, la ministre a voulu jouer le triste rôle du meilleur élève et a vendu publiquement la version nord-américaine de la triple frontière. Les présidents du Chili et de la Bolivie ont poussé des cris d'orfraie et Bullrich a dû s'excuser. Boric lui a également donné une leçon : "s'il y a des problèmes de sécurité, de drogue ou de terrorisme, il faut les traiter avec un profil bas, en cherchant une vraie collaboration, pas un spectacle".

Une conséquence de plus, des sur-actions et de l'alignement sur Washington.

Achèteront-ils les F-16?

Dans la succession de spectacles d'adhésion envers les États-Unis et Israël, Petri et Milei ont annoncé l'achat des F–16. En 2023,b un rapport officiel a été fait par le ministère de la défense quand celui-ci était à la charge de Jorge Taiana: on déconseillait cet achat et on considérait que les J.F. chinois étaient plus avantageux, plus modernes, et avec 80 % de financement et 2 ans de grâce. La position générale alors partagée par la force aérienne était que les JF étaient un meilleur achat si on tenait compte du fait qu'ils devraient être utilisés pendant plusieurs décennies. En outre, cette arme ne demandait pas l'accord du Royaume-Uni et avait plus de puissance de dissuasion, quelque chose de très important dans le conflit de l’Atlantique sud.

À la fin du mandat d'Alberto Fernandez, les aviateurs avaient fait machine arrière et recommandaient les F–16 sous prétexte que tous les avions et les hélicoptères que l'Argentine possède viennent des États-Unis et qu'on ne pouvait pas faire un saut vers le matériel chinois.

La question aujourd'hui est de savoir d'où va sortir l'argent des F–16 à un moment où « il n'y a pas d'argent ». Il faut payer quelques 300 000 002 $ au Danemark et l’armement doit être payé à part, 300 autres millions aux États-Unis. Sur ce dernier total, Washington a donné 40 000 000.

La rumeur qui circule le plus est que l'achat doit être fait avec un plan semblable à celui des autos, un paiement par quotas et une réception des appareils peu à peu. On dit qu'en 2024, par exemple, un seul appareil arriverait. En 2025, 2. Mais cette opération n'est pas claire et beaucoup doutent qu'elle se réalise effectivement.

Il est évident que les avions danois sont ce qu'on appelle « dénaturés », c'est-à-dire qu’ils n'ont pas le niveau de ceux qu'utilise l'OTAN. Cela signifie, par exemple, qu'ils auraient un radar efficace sur 60 km kilomètres alors que les appareils britanniques en ont un d’efficace sur 120 km.

Depuis 1982, le Royaume-Uni, embargo sur l'armement qui se vend à l'Argentine, c'est-à-dire qu'il doit donner son accord. Ce qui est publié par UK défense journal fait pressentir que les Britanniques ont donné ou donneront leur accord. Il est évident que le Danemark et les États-Unis ne vendraient rien à l'Argentine sans l'accord de Londres, et que la Grande-Bretagne n'approuverait rien qui puisse remettre en question sa supériorité militaire dans la zone des îles occupées.

Ce qui est au centre de toute cette opération n'est pas l'achat des F–16, mais le non achat des avions chinois. La consigne est : rien avec la Chine. Une fois de plus, il s'agit de l'alignement sur les États-Unis dans tous les domaines.

