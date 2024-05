Bolivie : Les États-Unis cherchent à diviser les forces révolutionnaires

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a alerté ce lundi sur le fait que les États-Unis (USA) cherchent à diviser les forces populaires et révolutionnaires de Bolivie pour recoloniser, l'Amérique latine.

« Ce que l'empire des États-Unis et le fascisme bolivien visent principalement, c'est de diviser les forces populaires, socialistes et révolutionnaires indo–boliviennes ; diviser, faire s'affronter jusqu'à un point de non retour l'autorité du camarade Evo orales, le l'autorité du président Lucho Arce, c'est ça le plan, » a dénoncé le chef de l’État.

Et il a commenté l'information en provenance de l'ambassade des États-Unis à La Paz, la capitale de la Bolivie, qui confirme un plan coordonné pour imposer une rupture dans le Mouvement Vers le Socialisme (MAS) pour mettre en œuvre un projet de recolonisation de l'Amérique latine.

À propos de ces prétentions qui se révèlent avant les prochaines élections générales de 2025, le président a averti que cette action a pour but de s'approprier les ressources naturelles de la Bolivie comme le lithium.

« L'objectif matériel et le lithium, mais l'objectif politique, et de détruire les racines de la révolution démocratique culturelle qui a eu lieu en Bolivie, pendant ces 20 dernières années, Il appartient donc aux dirigeants et au peuple bolivien de s'unir, de se retrouver et de vaincre ce plan impérialiste de recolonisation de la Bolivie », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l'Amérique du Nord enregistre une perte d'influence en Asie, en Eurasie, et en Afrique, c'est pourquoi « se réfugier dans notre Amérique et la recoloniser est leur plan de base ».

Et le président Maduro a expliqué que les États-Unis encouragent des dirigeants fascistes comme Jair Bolsonaro au Brésil et Javier Milei en Argentine.

Face à cela, il a appelé le peuple de Bolivie, les bases paysannes, ouvrières, les bases indigènes, urbaines, les femmes « à ne pas permettre que ce pronostic et la prophétie du plan impérialiste qui est dirigé depuis l'ambassade des États-Unis à La Paz elle-même se réalisent.

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/04/venezuela-alerta-que-ee-uu-busca-dividir-fuerzas-revolucionarias-en-bolivia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/04/bolivie-les-etats-unis-cherchent-a-diviser-les-forces-revolutionnaires.html