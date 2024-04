Équateur : Le non l'emporte sur les deux questions les plus polémiques du référendum

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Selon ses résultats à la sortie des urnes, le NON s’impose sur deux des questions les plus controversées du référendum et de la consultation populaire en Équateur, qui ont trait au contrat à l’heure et à l’arbitrage international comme méthode de règlement des différends en matière d’investissement, contractuels ou commerciaux.

La présidente du Conseil National Electoral (CNE) a confirmé que près de 72 % des citoyens appelés aux urnes ont voté, et qu'il y a eu 28 % d'absentéisme ce dimanche, un chiffre élevé comparé à ceux des derniers processus électoraux.

« Nous devrons analyser les raisons pour lesquelles les citoyens ne sont pas venus voter. Une baisse de 10 points est un pourcentage important a signalé la fonctionnaire selon Radio Pichincha.

Pour sa part, le délégué de la police nationale Wilson Pavon a expliqué que les 6 984 opérations qui ont été réalisées pendant le week-end ont provoqué 772 arrestations, la saisie de 84 armes à feu et que 164 véhicules ont été retenus.

Deux plus, 364 citations à comparaître ont été infligées à ceux qui ont en enfin la loi sèche et 12 personnes ont été arrêtées pour captation d’identité.

La plupart des 11 questions proposées par le président Daniel Noboa étaient destinées à freiner le crime organisé grâce à la militarisation, l'octroi de peine plus sévère pour certains délits, la fixation de règles pour le port des armes et des munitions.

Une autre des questions était destinée à permettre l'extradition des Equatoriens réclamés par la justice d'autres pays, une chose que les citoyens avaient déjà rejetée lors de la consultation populaire de février 2023 organisée par le président de l'époque Guillermo Lasso.

Le référendum demandait aussi qu'il soit possible d'établir un système de procès constitutionnel, d'accepter les arbitrage et de permettre les contrats de travail à l'heure dans l'idée de stimuler l'emploi officiel.

