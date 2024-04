Équateur : Rafael Correa remet en question, les arguments utilisés pour arrêterJorge Glas

L'ancien président de l'Équateur Rafael Correa (2007–2017) a remis en question dimanche l'argument de l'existence d'un risque de fuite de l'ancien vice-président Jorge Glas de l'ambassade du Mexique que la chancelière Gabriela Sommerfeld a mis en avant pour justifier la perquisition du siège diplomatique pour l’arrêter.

« Chancelière, n'avez-vous pas honte ? Vous rendez-vous compte de l'absurdité de votre mensonge ? Immédiatement, après avoir reçu l'asile, pourquoi Glas voudrait-il alors fuir ? » a écrit Correa sur son compte X .

« Au cas où, pour illustrer un peu : même le soi-disant « risque de fuite » n'est pas un argument pour la sauvagerie qu'ils ont commise et qui a fait de l'Equateur le pays de la barbarie », a ajouté l'ancien président.

Correa, qui dirige le mouvement révolution citoyenne (RC, de gauche), auquel appartient Glas a dit à Sommerfeld que « tôt ou tard, elle devra répondre de tant d’infamie et de déshonneur national. »

Samedi, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle les questions des journalistes n'ont pas été admises, la chef de la diplomatie équatorienne, a prétendu que la décision du président de la République Daniel Noboa a été prise, en outre, face à un risque réel de fuite imminente du citoyen réclamé par la justice, dans l'exercice de notre souveraineté. »

Sommerfeld a repris les arguments contenus dans le communiqué diffusé le 5 avril par le ministère des affaires étrangères et de la mobilité humaine dans lequel il est écrit : « Aucun délinquant ne peut être considéré comme un persécuté politique quand il a été condamné par une sentence exécutoire et avec un mandat d'arrêt émis par les autorités judiciaires. »

Et elle a ajouté que le Gouvernement a respecté le mandat d'arrêt contre Glas émis par la cour nationale de justice et mis aux ordres des autorités compétentes.

Mais la chancelière équatorienne n'a pas répondu aux critiques de son Gouvernement pour l'agression de l'ambassade du Mexique en violation du droit international public. et ne s’est pas prononcée sur la rupture des relations de la part du Mexique et du Nicaragua.

Peu après, le secrétaire à la communication de la présidence, Roberto Izurieta, a déclaré que des phrases telles que « mais tout était prêt », « nous l'attendons au Mexique » et « nous étions sur le point de partir » auraient alerté le Gouvernement équatorien sur une éventuelle évasion de Glas de l’ambassade du Mexique.

Les évènements se sont précipités après que vendredi, le Gouvernement de Daniel Noboa ait déclaré « persona non grata » l'ambassadrice du Mexique Raquel Serur Smeke et ait justifié sa décision à cause de déclarations « inopportunes » de l' Lopez Obrador sur les élections de 2023 en Équateur.

Ensuite, le Mexique a annoncé qu'il acceptait la demande d'asile présentée par Glas et l'Équateur a décidé de capturer l'ancien vice-président à l'intérieur des locaux diplomatiques, ce qui a été condamné par de larges secteurs de l'Équateur et de la communauté internationale, y compris le Gouvernement des États-Unis, son allié.

Le mouvement Révolution Citoyenne, le plus représenté au parlement, a annoncé samedi qu'il se déclarait dans l’opposition, a exigé la démission de Noboa et annoncé le début des démarches pour un procès politique contre le président et plusieurs de ses ministres.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/04/07/ecuador-cuestiona-correa-a-canciller-ecuatoriano-sobre-riesgo-de-fuga-de-glas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/04/equateur-rafael-correa-remet-en-question-les-arguments-utilises-pour-arreterjorge-glas.html