Venezuela : 10 personnes poursuivies aux États-Unis pour avoir fourni des pièces de rechange aux avions de PDVSA

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

10 personnes parmi lesquelles, des Vénézuéliens, des Espagnols, des Costaricains, ont été accusées par le régime des États-Unis d'avoir évité les sanctions imposées par ce pays contre Petroleos de Venezuela, PDVSA, grâce à l'exportation de pièces de rechange pour les avions, fait savoir le département de la justice des États-Unis sur son site Web.

Ces 10 personnes sont accusées d'avoir conspiré pour violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale et encourent, une peine maximale de 20 ans de prison si elles sont déclarées coupables.

Le régime étasunien. allègue dans son accusation qu’ « entre janvier 2019 et décembre 2021, après avoir eu connaissance des sanctions imposées à PVDSA, les accusés ont imaginé un plan pour acheter illégalement des pièces pour les avions, y compris des moteurs Honeywell Turbofan des États-Unis pour offrir leur service à la flotte d'avions de PDVSA au Venezuela, en violation des sanctions et des contrôles des exportations des États-Unis.

Les accusés, sans soupçonner, pour mener à bien ce plan, « d'avoir caché aux entreprises étasuniennes que ces biens étaient destinés au Venezuela et à PDVSA en les exportant vers des entreprises de pays parmi lesquelles Novax Group SA (Novax), une entreprise du Costa Rica et Aerofalcon SL (Aerofalco), une entreprise espagnole. Le département du Commerce e a 'ajouté Novas et Aérofalcon à sa liste d'identités en novembre 2023, » souligne le département de la justice.

L'un des accusés, George Clemente Semerene Quintero, 60 ans, selon le département de la justice, a été arrêté le 19 avril 2024 à son arrivée à l'aéroport international de Miami.

Parmi ces accusés, il y a quatre personnes associées à PDVSA :

Gilberto Ramón Araujo Prieto, 54 ans, gérant du transport aérien, de PDVSA et colonel de l'armée vénézuélienne.

Guillermo Ysrael Marval Rivero, 62 ans et Fernando José Blequett Landaeta, 52 ans, tous deux gérants du transport aérien de PDVSA et analyste, logistique, responsable des acquisitions.

Semerene, chef, de la logistique, des acquisition et du stockage de PDVSA.

Quatre personnes associées à Novax:

Luis Alberto Duque Carvajal, 63 ans, 200 José, Costa Rica, propriétaire de Novax.

Melvin Alemán Espinoza, 39 ans, directeur des opérations de Novax.

Mikhail Largin, 60 ans, directeur des projets spéciaux de Novax.

Pedro Elías Sucre Salazar, 58 ans, employé de Novax au Venezuela.

Deux personnes associées à Aérofalcon:

- Juan Carlos González Pérez, 60 ans, propriétaire d’Aerofalcon

Juan David Guerra Viera, 54 ans, directeur d’Aérofalcon.

«Duque, Alemán, Sucre, González et Guerra Viera sont accusés, en plus, d'avoir présenté des informations d'exportation fausses ou trompeuses et de contrebande de marchandises, ce qui les fait encourir des peines maximales de 5 et 10 ans de prison respectivement, » peut-on lire sur le site.

Dans l'accusation dans laquelle une partie des sanctions que les États-Unis appliquent au Venezuela depuis 2015 est détaillée, il est dit que plusieurs des accusés n'ont pas reçu ou ne possèdent pas « d'autorisation de l'OFAC ou du département du commerce pour exporter des biens, de la technologie ou des services de n'importe quelle sorte que ce soit à PDVSA. »

On les accuse aussi « d'avoir combiné, conspiré, conféré et sciemment convenu entre eux et avec d'autres personnes connues et inconnues du Grand Jury d'exporter, transférer et négocier intentionnellement et provoqué l'exportation, le transfert et la transaction de biens des États-Unis à PDVSA en violation des interdiction imposées à PDVSA par le Gouvernement des États-Unis sans avoir obtenu auparavant des licences ou des autorisations de l'OFAC. »

930 mesures coercitives unilatérale pèsent sur le Venezuela. Des actions qui ont causé d'énormes pertes à l'économie nationale.

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/04/eeuu-acusa-penalmente-a-10-personas-por-haber-adquirido-repuestos-para-aviones-de-pdvsa/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/04/venezuela-10-personnes-poursuivies-aux-etats-unis-pour-avoir-fourni-des-pieces-de-rechange-aux-avions-de-pdvsa.html